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В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD"
22.05.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТуристы, посещающие страну, должны будут предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа. Грузия откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.
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Туристы, посещающие страну, должны будут предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа. Грузия откроет...
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