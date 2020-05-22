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В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD"

22.05.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Туристы, посещающие страну, должны будут предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа. Грузия откроет свои границы для иностранных туристов с 1 июля.

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Туристы, посещающие страну, должны будут предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус за последние 72 часа. Грузия откроет...
 
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