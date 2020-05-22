АБФФ не рекомендует клубам информировать СМИ о случаях заболевания коронавирусом в команде. По всем остальным вопросам можно общаться как и ранее («Football.by»)

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ разослала клубам инструкцию, как вести себя в условиях пандемии коронавируса.



Среди перечня мер из 11 пунктов значился: «Любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются)».

Football.by обратился в за разъяснениями. Оказалось, что пункт относится к информации о , то есть о заболеваниях (или подозрениях) коронавирусом работников клубов и футболистов говорить прессе не рекомендуется. При этом, в пример ставится немецкая Бундеслига, которая в своих правилах возобновления сезона также ввела запрет на передачу информации о зараженных коронавирусом в прессу. Клуб должен информировать только врачей и саму лигу.

По всем остальным вопросам с футболистами и тренерами можно общаться как и ранее.

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