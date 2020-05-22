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АБФФ не рекомендует клубам информировать СМИ о случаях заболевания коронавирусом в команде. По всем остальным вопросам можно общаться как и ранее («Football.by»)
22.05.2020 18:27 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ
По всем остальным вопросам с футболистами и тренерами можно общаться как и ранее.
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АБФФ не рекомендует клубам информировать СМИ о случаях заболевания коронавирусом в команде. По всем остальным вопросам можно общаться как и ранее («Football.by»)
АБФФ разослала клубам инструкцию, как вести себя в условиях пандемии коронавируса. Среди перечня мер из 11 пунктов значился: «Любые контакты с прессой исключаются...
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