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Власти Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19

22.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в том случае, если удастся сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. За все время пандемии на острове зарегистрирован 371 случай коронавируса, четыре человека скончались. "По сравнению с остальной частью Индонезии - это низкий процент", заявляют власти. К слову, туризм играет очень важную роль в экономике Бали, от него так или иначе зависят 80 % населения.
 
 
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Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в...
 
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