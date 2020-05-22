|
Власти Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19
22.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВласти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в том случае, если удастся сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. За все время пандемии на острове зарегистрирован 371 случай коронавируса, четыре человека скончались. "По сравнению с остальной частью Индонезии - это низкий процент", заявляют власти. К слову, туризм играет очень важную роль в экономике Бали, от него так или иначе зависят 80 % населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)