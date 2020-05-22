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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19 Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в...

Власти индонезийского острова Бали обяжут туристов иметь справку об отсутствии COVID-19. Курорты откроются для иностранных туристов только в октябре. Разумеется, в том случае, если удастся сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. За все время пандемии на острове зарегистрирован 371 случай коронавируса, четыре человека скончались. "По сравнению с остальной частью Индонезии - это низкий процент", заявляют власти. К слову, туризм играет очень важную роль в экономике Бали, от него так или иначе зависят 80 % населения.