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Беларусь попала в «чёрный список» Австрии из-за коронавируса: в чей ещё
22.05.2020 18:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» каждый день летала между Минском и Веной с 25 апреля,
Запрет временный, он будет действовать до 14 июня. Кроме Беларуси, к посадке в Австрии не пустят пассажирские рейсы из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Украины и России.
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Также Украина
Обложка: Matteo Dang Minh.
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Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» каждый день летала между Минском и Веной с 25 апреля, пишет austrianaviation.net. Запрет...
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