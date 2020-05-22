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Беларусь попала в «чёрный список» Австрии из-за коронавируса: в чей ещё

22.05.2020 18:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» каждый день летала между Минском и Веной с 25 апреля, пишет austrianaviation.net.

Запрет временный, он будет действовать до 14 июня. Кроме Беларуси, к посадке в Австрии не пустят пассажирские рейсы из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Украины и России.

В начале недели мы уже рассказывали, что Беларусь оказалась еще в одном «черном списке»: эстонском. Власти Эстонии закрыли авиасообщение с восьмью странами, ситуация с коронавирусом в которых вызывает тревогу. Беларусь в их числе. Ограничение актуально до 7 июня, после чего эстонское правительство еще подумает, продлевать его или нет.

Также Украина открыла границы со всеми соседями (Польшей, Венгрией, Словакией и так далее), кроме России и Беларуси. Причина все та же – и в России, и в Беларуси особая эпидемиологическая ситуация, считает украинская сторона.

Обложка: Matteo Dang Minh.

 
 
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Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» каждый день летала между Минском и Веной с 25 апреля, пишет austrianaviation.net. Запрет...
 
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