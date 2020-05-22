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«Мне очень нравится. Очень интересная программа у него». Шантарович высказался о Цепкало, но собирается поддержать Лукашенко

22.05.2020 19:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о некоторых кандидатах в президенты Беларуси, с программой которых ознакомился.

– Следите ли за тем, как стартовала предвыборная кампания? Кто-то из кандидатов вас цепляет?

– Не следил.

– А вообще пойдете ли на выборы?

– Обязательно пойду.

– А как считаете правильно ли их проводить во время нынешней ситуации, которая сложилась в мире и Беларуси из-за коронавируса?

– Знаешь, как-то не задумывался. Для меня ничего не поменялось. Я как работал, так и работаю. Мои спортсмены как работали, так и работают. А голосовать точно пойду. Но надо еще посмотреть, кто там и что.

– А есть ли какие-то шансы у соперников Александра Лукашенко?

– О, да. Вчера читал. Очень интересная программа у этого, как его? Этот мужик… В ПВТ работал.

– Цепкало.

– Да. Мне очень нравится. Надо еще посмотреть, что у него там. Может, это у него просто фарт какой-то. А так надо присмотреться. Очень интересно. А так больше ничего я там не вижу. Ни-че-го.

– А что у Цепкало вам понравилось?

– Все! Самое главное, чтобы он не рисовался. А так больше ничего интересного. Вот все говорят: «Что-то надо делать». А что – никто конкретно ничего не говорит. Вот я включусь – будет народ сам делать и народу только не мешать. Ну так что это такое? А у него я думаю, что что-то созреет. У этого мужика [Цепкало].

– Вы бы за него проголосовали?

– Не знаю. Пока сказать не могу.

– И пока не определились за кого отдадите свой голос?

– Процентов на 70-80 – определился.

– Это действующий президент?

– Конечно. А так все одни разговоры, одна болтовня. Больше ничего. Говорят, что кого-то притесняют или не притесняют. Я вообще этого не понимаю. Умного никто не может у нас притеснить. Разумного, у которого слова не расходятся с делами. Вот. А это все бол-тов-ня. Кто-то кому-то не дает. Да глупости! Кто мне что-то не дает делать? Вот посмотри на меня.

– Было бы желание, правильно?

– Конечно! Все слушают. А кто же это делать будет? Никто народу объяснить не может, что это он работать должен. А не заниматься гнилой философией. Вот как-то так я настроен.

Поэтому по Цепкало – очень интересный парень, прочитал. Но я cмогу отличить очень скоро, что в мозгах у этого парня. Если человек живет разумом, а не эмоциями, то он быстро определит за кого голосовать.

– Золотые слова, Владимир Владимирович!

– Разумом, а не эмоциями! Сегодня кому-то дали бутылку водки – пойдет за того голосовать.  За этого дали – пойдет за этого, – сказал Шантарович.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.

Кандидат в президенты Валерий Цепкало, о котором поделился мнением Владимир Шантарович, ранее 11 лет руководил Парком высоких технологий. В 1997–2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. Затем занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 2006 году стал руководителем ПВТ. В 2017 году был освобожден от должности главы ПВТ, он стал международным консультантом по созданию инновационных структур. В последнее время консультировал власти Узбекистана.

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Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о некоторых кандидатах в президенты Беларуси, с...
 
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