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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН запустила кампанию против дезинформации о COVID-19 Противопоставить лжи и враждебности правдивую и проверенную информацию о пандемии призывает ООН. Организация объявила о начале кампании против дезинформации о...

Противопоставить лжи и враждебности правдивую и проверенную информацию о пандемии призывает ООН. Организация объявила о начале кампании против дезинформации о COVID-19.Кампания под названием "Проверено" призвана противостоять потоку слухов и враждебности, заполонивших социальные сети, а порой и страницы газет, и экраны телевизоров.Организаторы кампании обращаются к жителям разных стран с призывом стать "информационными добровольцами": делиться со своими близкими, друзьями, соседями проверенной, правдивой информацией, которая поможет им защитить себя от коронавирусной инфекции.