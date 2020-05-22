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ООН запустила кампанию против дезинформации о COVID-19

22.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Противопоставить лжи и враждебности правдивую и проверенную информацию о пандемии  призывает ООН. Организация объявила о начале кампании против дезинформации о COVID-19. 

Кампания под названием "Проверено"  призвана противостоять потоку слухов и враждебности, заполонивших социальные сети, а порой и страницы газет, и экраны телевизоров.

Организаторы кампании обращаются к жителям разных стран с призывом стать "информационными добровольцами": делиться со своими близкими, друзьями, соседями проверенной, правдивой информацией, которая поможет им защитить себя от коронавирусной инфекции.
 
 
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Противопоставить лжи и враждебности правдивую и проверенную информацию о пандемии  призывает ООН. Организация объявила о начале кампании против дезинформации о...
 
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