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Профсоюз предварительно одобрил план возобновления сезона НХЛ с плей-офф из 24 команд

23.05.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ассоциация игроков НХЛ предварительно одобрила план возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса

В четверг вечером исполнительный совет провел телефонную конференцию, чтобы обсудить формат плей-офф с участием 24 команд, после чего инициировал голосование. Игроки поддержали этот план. 

«Исполнительный совет санкционирует дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд, чтобы определить обладателя Кубка Стэнли в 2020 году. 

Остается обсудить некоторые детали. Итоговая договоренность по формату будет зависеть от достижения соглашения по всем вопросам, касающимся возобновления сезона», – говорится в заявлении профсоюза. 

«Профсоюз согласился на сам формат, хотя есть и другие важные вопросы, которые предстоит обсудить на переговорах. Теперь начнется процесс внутри лиги, я ожидаю, что в течение следующих нескольких дней будет сделано какое-то объявление», – прокомментировал решение инсайдер TSN Пьер Лебрюн. 

По мнению инсайдера Боба Маккензи, это объявление может содержать список конкретных дат для всех этапов возобновления сезона.

Сообщается, что один из вопросов, по которому пока нет договоренности – использование жесткой сетки плей-офф. Ранее сообщалось, что в плане она предусмотрена. 

Напомним, что предлагаемый формат опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков.

По 4 команды в каждой из конференций попадут сразу в первый раунд, но сыграют между собой по 3 матча для итогового распределения посева. 

Остальные сыграют раунд плей-аут до 3 побед с такой разбивкой пар по конференциям: 5-12 (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). Дальнейшие серии плей-офф будут проходить до 4 побед. 

 

 
 
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Ассоциация игроков НХЛ предварительно одобрила план возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса.
 
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