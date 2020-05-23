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В Украине начался второй из пяти этапов выхода из карантина
23.05.2020 12:09 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Киеве вновь запустят общественный транспорт. Откроются торговые заведения площадью до тысячи квадратных метров. В стране подтверждено свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 588 человек.
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В Киеве вновь запустят общественный транспорт. Откроются торговые заведения площадью до тысячи квадратных метров. В стране подтверждено свыше 20 тысяч случаев...
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