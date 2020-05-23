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Новые цифры, прогнозы и смерти. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 23 мая

23.05.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 23 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,21 миллиона; погибли – 338,2 тысячи человек, а излечились – 2,06 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,6 миллиона эпизодов инфекции;
  • Бразилия: 330,9 тысячи;
  • Россия: 326,4 тысячи;
  • Британия: 255,5 тысячи;
  • Испания: 234,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 96 тысяч летальных исходов;
  • Британия: 36,5 тысячи;
  • Италия: 32,6 тысячи;
  • Испания: 28,6 тысячи;
  • Франция: 28,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси:

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 34303 эпизода коронавируса. Выздоровели 12833 человека, скончались 190.
  • Изменился (кажется, в сотый раз) прогноз о конце эпидемии в Беларуси. Эксперты говорят, что это случится в конце мая – начале июня.
  • Еще одна европейская страна закрывает авиасообщение с Беларусью из-за эпидемиологической ситуации. Это Австрия. Ограничение временное, до 14 июня. Ранее авиасообщение с нашей страной прекратила Эстония (до 7 июня), а Украина открыла границы для всех соседей, кроме России и Беларуси.
  • Умерла 28-летняя режиссер Любовь Земцова, которая снимала документальный фильм о гомельских волонтерах, помогающих медикам пережить эпидемию. Любовь с двумя коллегами – 33-летним режиссером Владимиром Михайловским и 26-летним звукорежиссером Максимом Гавриленко – попала в аварию. Парни погибли сразу, Любовь оказалась в реанимации, но спасти ее не удалось.
  • Продолжение истории медиков из Бобруйска, которые отправили жалобу Александру Лукашенко из-за нулевых доплат за работу с ковид-пациентами и которые сорвали съемку БТ. Их главврач лишился должности.
  • Всемирный банк согласился выделить Беларуси 90 миллионов евро, чтобы республика «приняла эффективные меры реагирования на пандемию».

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Natalie Nelson.

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К утру 23 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,21 миллиона; погибли – 338,2 тысячи человек, а излечились – 2,06 миллиона. Эти данные получены благодаря...
 
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