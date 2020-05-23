Новые цифры, прогнозы и смерти. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 23 мая

Источник материала: KYKY

К утру 23 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,21 миллиона; погибли – 338,2 тысячи человек, а излечились – 2,06 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,6 миллиона эпизодов инфекции;

Бразилия: 330,9 тысячи;

Россия: 326,4 тысячи;

Британия: 255,5 тысячи;

Испания: 234,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 96 тысяч летальных исходов;

Британия: 36,5 тысячи;

Италия: 32,6 тысячи;

Испания: 28,6 тысячи;

Франция: 28,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 34303 эпизода коронавируса. Выздоровели 12833 человека, скончались 190.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 34303 эпизода коронавируса. Выздоровели 12833 человека, скончались 190. Изменился (кажется, в сотый раз) прогноз о конце эпидемии в Беларуси. Эксперты говорят, что это случится в конце мая – начале июня.

(кажется, в сотый раз) прогноз о конце эпидемии в Беларуси. Эксперты говорят, что это случится в конце мая – начале июня. Еще одна европейская страна закрывает авиасообщение с Беларусью из-за эпидемиологической ситуации. Это Австрия. Ограничение временное, до 14 июня. Ранее авиасообщение с нашей страной прекратила Эстония (до 7 июня), а Украина открыла границы для всех соседей, кроме России и Беларуси.

авиасообщение с Беларусью из-за эпидемиологической ситуации. Это Австрия. Ограничение временное, до 14 июня. Ранее авиасообщение с нашей страной Эстония (до 7 июня), а Украина границы для всех соседей, кроме России и Беларуси. Умерла 28-летняя режиссер Любовь Земцова, которая снимала документальный фильм о гомельских волонтерах, помогающих медикам пережить эпидемию. Любовь с двумя коллегами – 33-летним режиссером Владимиром Михайловским и 26-летним звукорежиссером Максимом Гавриленко – попала в аварию. Парни погибли сразу, Любовь оказалась в реанимации, но спасти ее не удалось.

28-летняя режиссер Любовь Земцова, которая снимала документальный фильм о гомельских волонтерах, помогающих медикам пережить эпидемию. Любовь с двумя коллегами – 33-летним режиссером Владимиром Михайловским и 26-летним звукорежиссером Максимом Гавриленко – попала в аварию. Парни погибли сразу, Любовь оказалась в реанимации, но спасти ее не удалось. Продолжение истории медиков из Бобруйска, которые отправили жалобу Александру Лукашенко из-за нулевых доплат за работу с ковид-пациентами и которые сорвали съемку БТ. Их главврач лишился должности .

жалобу Александру Лукашенко из-за нулевых доплат за работу с ковид-пациентами и которые съемку БТ. Их главврач . Всемирный банк согласился выделить Беларуси 90 миллионов евро, чтобы республика «приняла эффективные меры реагирования на пандемию».

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Natalie Nelson.