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США объявили грант за раскрытие дезинформации России в здравоохранении
23.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сумма гранта составляет 250 тыс. долларов. Поводом стали публикации в СМИ США, в которых утверждалось, что Россия занижает статистику по коронавирусу.Российское посольство назвало информацию недостоверной и потребовало ее опровергнуть.
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Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит 250 тыс. долларов. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать организации с опытом «в противодействии российской дезинформации». Проходить конкурс будет только в один этап.
Российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа.
Посольство отмечает, что «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности». «Не полезнее было бы направить эти 250 тыс. долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?», — задаются вопросом российские дипломаты. «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — заключают сотрудники посольства России в США.
Ранее 12 мая газета Financial Times сообщила, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Подобный материал опубликовала и The New York Times.
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о данных FT, говорила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Она указывала, что в России уровень летальности от COVID-19 в среднем в 7,6 раза ниже, чем в других странах.
The New York Times, ссылаясь на независимого демографа Алексея Ракши, писала, что в Москве не было зарегистрировано около 70% смертей из-за коронавируса, в других российских регионах — примерно 80%. Издание также приводило слова старшего научного сотрудника РАНХиГС Татьяны Михайловой, которая утверждала, что показатели смертности в столице за апрель намного выше, чем в том же месяце в среднем за последние 10 лет.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун написал редакции NYT, что увеличение смертности «вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых возникают осложнения хронических болезней». Он пояснял, что по сравнению с апрелем 2019 года в том же месяце этого года смертность увеличилась на 1841 человек, при этом при сравнении с апрелем 2018 года разрыв был меньше — 985 человек.
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Сумма гранта составляет 250 тыс. долларов. Поводом стали публикации в СМИ США, в которых утверждалось, что Россия занижает статистику по коронавирусу.Российское...
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