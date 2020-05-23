Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: «Чемпионат страны на стадионе «Динамо» намечен на даты Олимпиады» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, что чемпионат Беларуси намечен на август, когда должна была пройти Олимпиада в Пекине.

Главное спортивное соревнование года было сдвинуто на 2021 год из-за коронавируса.

«Полностью выдержать календарь в том виде, в котором мы планировали его к Олимпийским играм, невозможно. Но мы ищем компромиссы. Например, изначально Кубок Беларуси планировался на июнь, но пройдет в июле. Это позволит минимизировать перемещения спортсменов и избавит от необходимости прерывать сбор в «Стайках» и заново всех отправлять на карантин. Чемпионат страны, который примет стадион «Динамо», намечен на даты Олимпиады. Считаю, что этого количества турниров хватит, чтобы поддержать спортсменов и удовлетворить их запросы», – сказал тренер.

В Беларуси зарегистрировано 35 244 (+941) случая COVID-19. Умерли 194 пациента. Выписаны 13 528 человек.