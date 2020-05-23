ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: «Чемпионат страны на стадионе «Динамо» намечен на даты Олимпиады» 

23.05.2020 15:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, что чемпионат Беларуси намечен на август, когда должна была пройти Олимпиада в Пекине.

Главное спортивное соревнование года было сдвинуто на 2021 год из-за коронавируса.

«Полностью выдержать календарь в том виде, в котором мы планировали его к Олимпийским играм, невозможно. Но мы ищем компромиссы. Например, изначально Кубок Беларуси планировался на июнь, но пройдет в июле. Это позволит минимизировать перемещения спортсменов и избавит от необходимости прерывать сбор в «Стайках» и заново всех отправлять на карантин. Чемпионат страны, который примет стадион «Динамо», намечен на даты Олимпиады. Считаю, что этого количества турниров хватит, чтобы поддержать спортсменов и удовлетворить их запросы», – сказал тренер.

В Беларуси зарегистрировано 35 244 (+941) случая COVID-19. Умерли 194 пациента. Выписаны 13 528 человек.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, что чемпионат Беларуси намечен на август, когда должна была пройти Олимпиада в Пекине.
 
Новости дня
Новости
 
Отечественная фармацевтика в проекте "На контроле Президента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика