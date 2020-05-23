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Отечественная фармацевтика в проекте "На контроле Президента"

23.05.2020 12:09 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

На предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом журналистам АТН рассказали в гистрируют и внедряют порядка 10 новых фармакологических средств. Отделуправлении инновационного развития завода. В целом на этом предприятии ежегодно реьные линейки сейчас работают в трехсменном режиме. Всего же в номенклатуре Белфармпрепаратов свыше 350 лекарств.

Елена Литвинова, начальник управления инновационного развития РУП "Белмедпрепараты": "Прежде всего это средства антибактериальной терапии, антисептики, средства вспомогательной терапии. Например, такие, как средства, препятствующие образованию тромба, средства, которые применяют в кардиологии. Это анальгетики, в том числе и опиоидные.  Сегодня наше предприятие является единственным, которое имеет право на выпуск таких лекарственных средств. Эти средства относятся к средствам специального учета". 

В какие страны Беларусь экспортирует фармакологические средства, откуда импортирует и сколько? А также аптеки: как видоизменились они за последние 30 лет, и кто теперь будет их мониторить? Отечественная фармацевтика попала в объектив журналистов АТН. В эти минуты они готовят очередную серию проекта "На контроле Президента". Эфир - уже этим вечером.

 
 
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На предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об...
 
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