|
Отечественная фармацевтика в проекте "На контроле Президента"
23.05.2020 12:09 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом журналистам АТН рассказали в гистрируют и внедряют порядка 10 новых фармакологических средств. Отделуправлении инновационного развития завода. В целом на этом предприятии ежегодно реьные линейки сейчас работают в трехсменном режиме. Всего же в номенклатуре Белфармпрепаратов свыше 350 лекарств.
Елена Литвинова, начальник управления инновационного развития РУП "Белмедпрепараты": "Прежде всего это средства антибактериальной терапии, антисептики, средства вспомогательной терапии. Например, такие, как средства, препятствующие образованию тромба, средства, которые применяют в кардиологии. Это анальгетики, в том числе и опиоидные. Сегодня наше предприятие является единственным, которое имеет право на выпуск таких лекарственных средств. Эти средства относятся к средствам специального учета".
В какие страны Беларусь экспортирует фармакологические средства, откуда импортирует и сколько? А также аптеки: как видоизменились они за последние 30 лет, и кто теперь будет их мониторить? Отечественная фармацевтика попала в объектив журналистов АТН. В эти минуты они готовят очередную серию проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)