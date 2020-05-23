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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отечественная фармацевтика в проекте "На контроле Президента" На предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об...

На предприятии "Белмедпрепараты" создают отечественный антибиотик, который может пригодиться в том числе при терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом журналистам АТН рассказали в гистрируют и внедряют порядка 10 новых фармакологических средств. Отделуправлении инновационного развития завода. В целом на этом предприятии ежегодно реьные линейки сейчас работают в трехсменном режиме. Всего же в номенклатуре Белфармпрепаратов свыше 350 лекарств.В какие страны Беларусь экспортирует фармакологические средства, откуда импортирует и сколько? А также аптеки: как видоизменились они за последние 30 лет, и кто теперь будет их мониторить? Отечественная фармацевтика попала в объектив журналистов АТН. В эти минуты они готовят очередную серию проектаЭфир - уже этим вечером.