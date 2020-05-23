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Сезон Ла Лиги будет возобновлен 8 июня
23.05.2020 15:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезон
Об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.
«Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты.
Пришло время возобновить многие ежедневные мероприятия. Ла Лига вернется 8 июня», – заявил Санчес.
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Сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня.
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