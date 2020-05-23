Сезон Ла Лиги будет возобновлен 8 июня

Источник материала: Tribuna.com

Сезон Ла Лиги , прерванный в марте из-за пандемии коронавируса , будет возобновлен 8 июня.

Об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.

«Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты.

Пришло время возобновить многие ежедневные мероприятия. Ла Лига вернется 8 июня», – заявил Санчес.