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13 тысяч 528 пациентов с подтвержденным COVID-19 уже выздоровели в Беларуси
23.05.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПо данным Минздрава на сегодня зарегистрированы 35 тысяч 244 человека с положительным тестом на коронавирус. Проанализировали уже более 434 тысяч проб. Умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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По данным Минздрава на сегодня зарегистрированы 35 тысяч 244 человека с положительным тестом на коронавирус. Проанализировали уже более 434 тысяч проб. Умерли 194...
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