Источник материала: Ежедневник

Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник 26 мая. Он продлится десять дней.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испания объявила десятидневный траур по жертвам COVID-19 Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник 26 мая. Он продлится десять дней.

"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: c начала эпидемии умерли 28,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, сообщают