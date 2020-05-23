«Минск» отбыл карантин и сыграет в следующем туре против «Слуцка».

Источник материала: Tribuna.com

«Минск» отбыл карантин и сыграет в следующем туре против . Об этом сообщил главный тренер «сахарных» Виталий Павлов, передает «Прессбол».

Игры «Минска» в 9-м и 10-м турах были перенесены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в клубе. Команда Андрея Разина отбывала двухнедельный карантин и вернулась к тренировкам.

Ранее сообщалось, что помимо украинского защитника Евгения Чаговца, предположительно заразившегося коронавирусом, положительный тест сдали еще как минимум два футболиста «Минска»

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения