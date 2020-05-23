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«Минск» отбыл карантин и сыграет в следующем туре против «Слуцка»
23.05.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Минск» отбыл карантин и сыграет в следующем туре против
Игры «Минска» в 9-м и 10-м турах были перенесены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в клубе. Команда Андрея Разина отбывала двухнедельный карантин и
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«Минск» отбыл карантин и сыграет в следующем туре против «Слуцка».
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