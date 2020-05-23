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В Беларуси на 23 мая – 941 новый случай заражения

24.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации Минздрава, в республике на 23 мая зарегистрирован 941 новый случай инфицирования коронавирусом и прибавилось 4 летальных исхода.

Всего в стране подтверждено 35 тысяч 244 случая COVID-19, выписаны 13 тысяч 528 пациентов, у которых ранее были положительные тесты – за 23 мая вернулись из больниц 695 человек. Проведено 434 тысячи 618 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента, 4 из которых – за последние сутки.

В интернете накануне появилась информация о том, что в апреле в реанимациях минских больниц от коронавируса умерло 117 человек. Однако Минздрав сообщал, что на 1 мая в Беларуси умерли 93 пациента с COVID-19.

В ведомстве пояснили, что в 117 входили возможные случаи, когда при уточнении диагноза «коронавирус» был снят, и были выявлены пневмонии другой этиологии (вирусная, бактериальная, гипостатические и др)».

В Беларуси на 22 мая было выявлено 932 новых заражения и умерло 5 человек.

Вчера стало известно, что рекордный прирост заражений за все время пандемии произошел в мире именно за 21 мая. В мире было зафиксировано 106 тысяч новых заражений коронавирусом. В ВОЗ считают, что будет и вторая волна заражений.

 
 
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По информации Минздрава, в республике на 23 мая зарегистрирован 941 новый случай инфицирования коронавирусом и прибавилось 4 летальных исхода.
 
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