|
Профессиональный спорт на изоляции. Репортаж из спорткомплекса "Раубичи"
25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTФутбол в Беларуси не останавливался. Чего не скажешь о некоторых странах Европы. Впрочем, сейчас многие внутренние чемпионаты Старого Света переживают рестарт.
Ждут конкретики о начале соревнований многие спортсмены. Белорусские атлеты готовы биться за медали и пьедесталы. Они не прерывали тренировочный процесс и сейчас продолжают работать на базах. Конечно, с соблюдением мер безопасности. Наш корреспондент Кристина Камыш легально нарушила изоляцию в спорткомплексе "Раубичи".
Профессиональный спорт на изоляцииНа въезде в Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" наша съемочная группа делает остановку, чтобы измерить температуру тела. В спорткомплексе мы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим.
Раубичи более двух месяцев находятся в изоляции - посторонних сюда не пускают. Около 230 белорусских атлетов и тренеров живут и работают в полной безопасности.
Егор Хмельков, замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи": "Впервые мы столкнулись с этим вопросом, когда проводили этап Кубка мира по фристайлу. К нам приезжала тогда команда Китая. Они проживали в отдельной гостинице рядом со склоном фристайла. Собственно, с того момента и началась наша борьба с этим вирусом. В июне планируется въезд игровых видов: гандбол, волейбол и баскетбол".
Биатлонисты, хоккеисты, конькобежцы, представители лыжных гонок, кикбоксинга, триатлона и велоспорта. Итого 8 видов. Пути атлетов в центре не пересекаются.
Павел Малашевич, врач спортивной медицины: "Это разделение команд по месту и времени проведения тренировок. По месту и времени передвижения в Раубичах. И по месту и времени приема пищи. Практически всех спортсменов обследовали и протестировали, в том числе и на вирусные инфекции. При малейших подозрениях не допускается на сбор, либо их дистанцировать. То есть наблюдать их на удалении. Все спортсмены, которые находятся внутри команды, все здоровы".
Более тысячи спортсменов на момент начала пандемии коронавирусной инфекции находились за границейВсех вернули на родину и распределили по четырем базам, где атлеты отбывали карантин. Остальные центры олимпийской подготовки - их 15 - не прерывали тренировочный процесс, однако ввели ограничения. По такой же схеме организована работа в каждой области.
Обычно для записи интервью тележурналисты используют радиомикрофон или вот такую петличку. Однако в нашем случае для безопасности, для того чтобы сохранить ту самую социальную дистанцию в полтора метра, мы будем использовать микрофон-удочку. Пойду заброшу! Посмотрим, кого выловлю!
На пристрелке Александр Кошин, биатлонист юниорской сборной страны. Парень верит, что такой идеальный замкнутый цикл подготовки: тренировка - питание - сон - тренировка - обязательно даст свои плоды в будущем сезоне.
Александр Кошин, биатлонист юниорской сборной Беларуси: "Сразу жили по одному. Нужно было отсидеть 2 недели в карантине. Нам привозили каждому в номер еду, упакованную в контейнеры. А сейчас уже после карантина мы объединились и питаемся в общем кафе. Бывает скучновато, но мы находим себе развлечение. Кто-то читает книги или смотрит научно-познавательные фильмы. Много занятий всяких по вечерам есть".
74 белорусских атлета выполнили нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио
И если представители зимних видов спорта сейчас могут в спокойном режиме готовиться к новому соревновательному году, летним атлетам остается лишь ждать возобновления сезона.
На данный момент 74 белорусских атлета выполнили квалификационные нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбол в Беларуси не останавливался. Чего не скажешь о некоторых странах Европы. Впрочем, сейчас многие внутренние чемпионаты Старого Света переживают рестарт. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)