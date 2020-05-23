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Профессиональный спорт на изоляции

Более тысячи спортсменов на момент начала пандемии коронавирусной инфекции находились за границей

74 белорусских атлета выполнили нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профессиональный спорт на изоляции. Репортаж из спорткомплекса "Раубичи" Футбол в Беларуси не останавливался. Чего не скажешь о некоторых странах Европы. Впрочем, сейчас многие внутренние чемпионаты Старого Света переживают рестарт. ...

Футбол в Беларуси не останавливался. Чего не скажешь о некоторых странах Европы. Впрочем, сейчас многие внутренние чемпионаты Старого Света переживают рестарт.Ждут конкретики о начале соревнований многие спортсмены. Белорусские атлеты готовы биться за медали и пьедесталы. Они не прерывали тренировочный процесс и сейчас продолжают работать на базах. Конечно, с соблюдением мер безопасности. Наш корреспондент Кристина Камыш легально нарушила изоляцию в спорткомплексе "Раубичи".На въезде в Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" наша съемочная группа делает остановку, чтобы измерить температуру тела. В спорткомплексе мы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим.Раубичи более двух месяцев находятся в изоляции - посторонних сюда не пускают. Около 230 белорусских атлетов и тренеров живут и работают в полной безопасности.Биатлонисты, хоккеисты, конькобежцы, представители лыжных гонок, кикбоксинга, триатлона и велоспорта. Итого 8 видов. Пути атлетов в центре не пересекаются.Всех вернули на родину и распределили по четырем базам, где атлеты отбывали карантин. Остальные центры олимпийской подготовки - их 15 - не прерывали тренировочный процесс, однако ввели ограничения. По такой же схеме организована работа в каждой области.Обычно для записи интервью тележурналисты используют радиомикрофон или вот такую петличку. Однако в нашем случае для безопасности, для того чтобы сохранить ту самую социальную дистанцию в полтора метра, мы будем использовать микрофон-удочку. Пойду заброшу! Посмотрим, кого выловлю!На пристрелке Александр Кошин, биатлонист юниорской сборной страны. Парень верит, что такой идеальный замкнутый цикл подготовки: тренировка - питание - сон - тренировка - обязательно даст свои плоды в будущем сезоне.И если представители зимних видов спорта сейчас могут в спокойном режиме готовиться к новому соревновательному году, летним атлетам остается лишь ждать возобновления сезона.На данный момент 74 белорусских атлета выполнили квалификационные нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио.