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Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 24 мая

24.05.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 24 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,27 миллиона; погибли – 340,2 тысячи человек, а излечились – 2,09 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,61 миллиона эпизодов инфекции;
  • Россия: 335,9 тысячи;
  • Бразилия: 330,9 тысячи;
  • Британия: 258,5 тысячи;
  • Испания: 235,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 96,7 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 36,8 тысячи;
  • Италия: 32,7 тысячи;
  • Испания: 28,7 тысячи;
  • Франция: 28,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси:

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 35244 случаев коронавируса. Выздоровели 13528 человек, скончались 194. Новых заражений в стране пока больше, чем тех, кто справляется с болезнью: 941 против 695.
  • Минздрав по-прежнему не показывает статистики по эпидемии с разбивкой по регионам, исключительно общие цифры по стране. Однако в своем телеграм-канале ведомство написало, что половина всех зараженных в Беларуси сосредоточена в Минске
  • В Гродно умер 51-летний главный патологоанатом области. У него была выявлена инфекция. СМИ заявляют, что мужчина неделю пролежал в коме, начал приходить в себя, но спасти его так и не удалось. 
  • Беларуская ИТ-компания Wargaming передала Минздраву больше 100 тысяч одноразовых защитных комбинезонов. Эти СИЗ по специальному заказу сшил Mark Formelle.
  • В гродненской областной инфекционной клинической больнице рассказали о самом юном пациенте с коронавирусом –  новорожденному было 23 дня. К счастью, сейчас с младенцем все в порядке, он здоров.

Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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К утру 24 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,27 миллиона; погибли – 340,2 тысячи человек, а излечились – 2,09 миллиона. Эти данные получены благодаря...
 
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