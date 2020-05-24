Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 24 мая

Источник материала: KYKY

К утру 24 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,27 миллиона; погибли – 340,2 тысячи человек, а излечились – 2,09 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,61 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 335,9 тысячи;

Бразилия: 330,9 тысячи;

Британия: 258,5 тысячи;

Испания: 235,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 96,7 тысячи летальных исходов;

Британия: 36,8 тысячи;

Италия: 32,7 тысячи;

Испания: 28,7 тысячи;

Франция: 28,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 35244 случаев коронавируса. Выздоровели 13528 человек, скончались 194. Новых заражений в стране пока больше, чем тех, кто справляется с болезнью: 941 против 695.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 35244 случаев коронавируса. Выздоровели 13528 человек, скончались 194. Новых заражений в стране пока больше, чем тех, кто справляется с болезнью: 941 против 695. Минздрав по-прежнему не показывает статистики по эпидемии с разбивкой по регионам, исключительно общие цифры по стране. Однако в своем телеграм-канале ведомство написало , что половина всех зараженных в Беларуси сосредоточена в Минске.

, что половина всех зараженных в Беларуси сосредоточена в Минске. В Гродно умер 51-летний главный патологоанатом области. У него была выявлена инфекция. СМИ заявляют, что мужчина неделю пролежал в коме, начал приходить в себя, но спасти его так и не удалось.

51-летний главный патологоанатом области. У него была выявлена инфекция. СМИ заявляют, что мужчина неделю пролежал в коме, начал приходить в себя, но спасти его так и не удалось. Беларуская ИТ-компания Wargaming передала Минздраву больше 100 тысяч одноразовых защитных комбинезонов. Эти СИЗ по специальному заказу сшил Mark Formelle.

Минздраву больше 100 тысяч одноразовых защитных комбинезонов. Эти СИЗ по специальному заказу сшил Mark Formelle. В гродненской областной инфекционной клинической больнице рассказали о самом юном пациенте с коронавирусом – новорожденному было 23 дня. К счастью, сейчас с младенцем все в порядке, он здоров.

Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.