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Вирусный трек: как поддержать боевой дух борцов с COVID-19 и при этом никого не оскорбить
24.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пандемия коронавируса, без сомнения, сплотила белорусов. Многие помогают как могут и чем могут. Антисептики, маски, обеды. Кто как. Белорусские артисты тоже не остались в стороне и решили поддержать боевой дух врачей, пациентов, да всех нас… своим творчеством! Вот что из этого вышло. Одни подошли к теме со всей серьёзностью, другие – с присущим имиджу группы – юмором и даже стёбом, что, конечно, вызвало недовольство многих. Но не всё так просто и однозначно, начали оправдываться артисты. Юмор ведь помогает пройти все испытания! Где та грань – высмеивать вирус и не обидеть при этом врачей и заболевших?
Вакцина – не простая, музыкальная! Так позиционируют свою песню «Вирус карнавала» группа «Дрозды». А это ещё более смелая композиция на тему пандемии. Когда в марте записывали треки, «Дрозды» ещё шутили. Но сейчас в мире не до смеха –миллионы заражённых. Какие тут песни? Концерты отменяются один за одним. Вот и презентацию нового альбома белорусы перенесли на осень.
В неожиданно свободное от гастролей время «Дрозды» пишут музыку. И когда у тебя в помощниках юмор, даже с вирусом бороться легче. Пока белорусы предпочитают оставаться дома. Виталий Карпанов не скрывает: по зрителю соскучились. И уже отыграли серию онлайн-концертов.
В комментариях на эту песню писали разное. Солист группы Liebonik Сергей Башлыкевич не расстраивается, потому что по себе знает: людям сейчас не хватает позитива.
Только этой зимой они начали давать концерты, думали, наконец, дело пошло. Но из-за пандемии пришлось перенести «сольник» на сентябрь. Правда, уже сейчас Сергей не уверен, что и осенью концерт состоится. Каждый из четырёх участников группы Liebonik на самоизоляции. Пока нет совместных репетиций, работают вот в таком формате. Но временные трудности ребят не сломали. Музыканты не унывают и всем желает не болеть!
«Глубоко, красиво, интеллигентно»… Такие комментарии посыпались на клип новой песни J:Морс «Земля». Да, копнули глубже: экспериментальный трек, философский текст. И пусть здесь нет прямого упоминания о COVID-19, песня попала в точку.
Из-за эпидемии съёмки клипа были весьма минималистичными. Кадры с завораживающими пейзажами купили на стоке, самого Владимира сняли на Минском море, на рассвете, когда вокруг ни души.
Свой концерт J:Морс тоже перенесли на октябрь. А пока Владимир Пугач почти всё время или дома, или гуляет там, где почти нет людей. Много размышляет. Говорит: хорошо, если, послушав эту песню, хотя бы один человек задумается и, возможно, найдёт свой берег.
А вот «Ауре» самоизоляция не помеха, студия ведь дома. Здесь под Минском Юлия Быкова и Евгений Олейник и живут, и работают.
Эта песня так быстро стала гимном всех врачей. Ребята верят: когда пандемия закончится, уважение и благодарность не испарятся.
Мало кто знает, но они познакомились именно благодаря этой профессии – в двухтысячном году. Евгений загрипповал и вызвал врача на дом. Пришла участковый терапевт – Юлия Быкова! Да, Юлия закончила мед и десять лет отработала врачом.
Свободного времени теперь по понятным причинам стало больше. Его музыканты на создание новых композиций не жалеют. Счёт уже приближается к четырём сотням!
Уже сегодня семейный дуэт работает над новой песней. И первое исполнение по секрету для зрителей ОНТ прямо сейчас.
«Необходимость в тебе». Что ж, возможно, так музыканты, сами того не ведая, хотят сказать всем нам, что в одиночку никто не справится. Ни с одной проблемой.
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Пандемия коронавируса, без сомнения, сплотила белорусов. Многие помогают как могут и чем могут. Антисептики, маски, обеды. Кто как. Белорусские артисты тоже не...
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