Самые богатые люди планеты заработали на пандемии сотни миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник

Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира по версии Forbes, заработали суммарно 255 млрд. долларов за два месяца пандемии коронавируса.

Больше всех за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг — его состояние увеличилось на 31,4 млрд долларов, до 86,5 млрд долларов. Forbes отмечает, что за последне два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Немногим меньше заработал основатель и глава Amazon Джефф Безос — 29,9 млрд, увеличив состояние, таким образом, до 146,9 млрд долларов. При этом Безос остается самым богатым человеком в мире по версии Forbes. В условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ретейлеров, популярность торговых онлайн-площадок выросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов, после чего оно стало составлять 52,7 млрд долларов. Амбани стал богатейшим человеком Азии в апреле поле того, как Facebook объявил об инвестициях в размере 5,7 млрд долларов в «дочку» Reliance Industries.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира стало составлять около 1,5 трлн долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

В конце недели аналитические группы Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies опубликовали свои подсчеты увеличения состояния миллиардеров США за два месяца пандемии. Согласно результатам исследования, их суммарное состояние увеличилось на 434 млрд долларов, до 3382 млрд долларов. Исследовали брали во внимание период с 18 марта по 19 мая. За это время количество американских миллиардеров увеличилось с 614 до 630, пишет РБК.