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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир постепенно выходит из карантина. Доступными для посещения становятся кафе, музеи и церкви Храм Воскресения в Старом городе Иерусалима сегодня вновь откроют для верующих. Во избежание новой вспышки коронавируса одновременно там смогут находиться не...

Храм Воскресения в Старом городе Иерусалима сегодня вновь откроют для верующих. Во избежание новой вспышки коронавируса одновременно там смогут находиться не более 50 человек. А вход в базилику будет доступен только после измерения температуры и при наличии маски.С 1 июня заработают и музеи Ватикана. Билеты можно бронировать - такая система введена для контроля количества людей. На входе также будут измерять температуру и обяжут носить защитные маски.. Храм Афины в Пестуме принимает ограниченное число посетителей в масках и после измерения температуры. А передвигаются люди по определенному маршруту. Со вторника заработает музей под открытым небом Помпеи.