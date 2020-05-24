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Мир постепенно выходит из карантина. Доступными для посещения становятся кафе, музеи и церкви
24.05.2020 12:53 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTХрам Воскресения в Старом городе Иерусалима сегодня вновь откроют для верующих. Во избежание новой вспышки коронавируса одновременно там смогут находиться не более 50 человек. А вход в базилику будет доступен только после измерения температуры и при наличии маски.
С 1 июня заработают и музеи Ватикана. Билеты можно бронировать - такая система введена для контроля количества людей. На входе также будут измерять температуру и обяжут носить защитные маски.
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Храм Воскресения в Старом городе Иерусалима сегодня вновь откроют для верующих. Во избежание новой вспышки коронавируса одновременно там смогут находиться не...
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