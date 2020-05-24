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В Беларуси количество новых заражений и смертей увеличивается

24.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19.

Согласно статистике Минздрава, вылечились и выписались из больниц 14 тысяч 155 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. Проведено 450 тысяч 627 тестов.

За весь период пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 199 пациентов. У многих из них наблюдались хронические заболевания.

В Беларуси на 24 мая:

  • положительных тестов 36198 (+954)
  • выздоровевших - 14155 (+627)
  • на лечении - 21844 (+322)
  • умерло - 199 (+5)
  • проведенных тестов - 450627 (+16009).

Ранее сообщалось, что в республике на 23 мая зарегистрирован 941 новый случай инфицирования коронавирусом и прибавилось 4 летальных исхода.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в странах, где в данное время спадает первая волна заражения, очень возможно появление новой волны. В ВОЗ сообщали, что 21 мая произошел рекордный прирост заражений за все время пандемии в мире. О спаде COVID-19 в мировом масштабе речи пока не идет.

 
 
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По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19.
 
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