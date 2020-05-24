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В Беларуси количество новых заражений и смертей увеличивается
24.05.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19.
Согласно статистике Минздрава, вылечились и выписались из больниц 14 тысяч 155 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. Проведено 450 тысяч 627 тестов.
За весь период пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 199 пациентов. У многих из них наблюдались хронические заболевания.
В Беларуси на 24 мая:
Ранее сообщалось, что в республике
Во Всемирной организации здравоохранения
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По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19.
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