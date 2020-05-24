В Беларуси количество новых заражений и смертей увеличивается

По состоянию на 24 мая в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19.

Согласно статистике Минздрава, вылечились и выписались из больниц 14 тысяч 155 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. Проведено 450 тысяч 627 тестов.

За весь период пандемии на территории Беларуси от коронавируса скончались 199 пациентов. У многих из них наблюдались хронические заболевания.

В Беларуси на 24 мая:

положительных тестов 36198 (+954)

выздоровевших - 14155 (+627)

на лечении - 21844 (+322)

умерло - 199 (+5)

проведенных тестов - 450627 (+16009).

Ранее сообщалось, что в республике на 23 мая зарегистрирован 941 новый случай инфицирования коронавирусом и прибавилось 4 летальных исхода.