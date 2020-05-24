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Супертайфун - до и после

Сила ветра - экстремальная

Масштаб разрушений

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индия и Бангладеш пережили разрушительное стихийное бедствие - нашествие суперциклона "Амфан" Индия и Бангладеш пережили разрушительное стихийное бедствие - нашествие суперциклона "Амфан" - "небо" в переводе с тайского языка. Он стал одним из самых...

Индия и Бангладеш пережили разрушительное стихийное бедствие - нашествие суперциклона "Амфан" - "небо" в переводе с тайского языка. Он стал одним из самых интенсивных тропических циклонов за последние полвека в северной части Индийского океана. И девятым по счету.Страны несут немыслимые потери. От "Амфана" пострадали регионы с населением в десятки миллионов человек, миллионы были эвакуированы. Жертв - более 100 человек, пострадавших - тысячи. Многие города затоплены, разрушены мосты, под водой скрылись дороги. Люди остались без крова.Ситуация осложняется тем, что "Амфан" обрушился на регион в разгар эпидемии COVID-19, что создает риск возникновения новых очагов заражения коронавирусом в одной из самых густонаселенных и уязвимых для стихийных бедствий частей Азии.- о циклоне во время пандемии.Калькутта – собрание дворцов и трущоб, кладбище Британской империи, очередная жемчужина на древней короне Востока. Город, видавший и времена султанов, и английской монархии. Одни его воспевали, другие уничижали в своей памяти.Сейчас он похож на большую свалку. Прибывший с юго-востока суперциклон "Амфан" не пощадил ни историю, ни большинство жителей, которые перманентно находятся в тяжелой социально-экономической ситуации. Из-за обильных осадков затопило даже местный аэропорт.Часть домов разрушена до основания, некоторые сильно повреждены. Нарушена подача электроэнергии. Порядка 14 миллионов людей остались без света. Такая ситуация во всех прибрежных регионах Индии и Бангладеш. Большинство жителей пришлось эвакуировать.Центры эвакуации переполнены. Несмотря на то, что действии индийских властей были заблаговременными и удалось сохранить множество жизней, атмосфера установилась гнетущая. Люди в панике. Они не могут решить, где им безопаснее - в заполненных потенциальными носителями вируса помещениях или на открытом воздухе наедине со штормом.Причина появления "Амфана", как и других подобных стихий - возросшая индустриальная активность и глобальное изменение климата, говорят ученые.В пределах северо-индийско-океанского бассейна тропических циклонов тайфуну присваивается имя только когда ветер в нем достигает скорости 65 километров в час. Названия ожидаемых циклонов для региона были отобраны всемирной метеорологической организаций еще 15 лет назад. С тех пор специальное региональное ведомство присваивает каждому новому тайфуну уже заготовленное имя.Суперциклона такой силы не видели в стране уже лет 20. Он был виден даже из космоса. Сформировался и достиг своей максимальной силы над водами Индийского океана. Тогда его максимальная устойчивая скорость ветра достигала почти 270 километров в час. По классификации на пике развития он попадает в категорию экстремально жестоких циклонических штормов. По данным Глобальной системы оповещения и координации ООН, это мощнейший шторм в регионе с 1991 года.Итак, на берегу его сила несколько уменьшилась, но не перестала быть смертоносной. Скорости ветра хватало, чтобы переворачивать автомобили и вырывать с корнем деревья. Департамент погодных условий Индии зафиксировал штормовые нагоны воды высотой 3-5 метров. А власти Бангладеш опасаются, что "Амфан" станет самым смертоносным циклоном со времен тайфуна Сидр, который унес жизни около 3500 человек в 2007 году. Большинство из них погибли в результате прилива морской воды.Власти Индии подчеркивают: масштаб разрушений огромнейший. Но мог быть еще больше. Важную роль в препятствовании наводнению сыграли мангровые заросли. Без них подтопление грозило как минимум еще сотням тысяч. Сейчас в мире многие мангровые леса утеряны в результате деятельности человека. Их вырубают при освоении акватории и строительстве морских портов. Еще одно напоминание от планеты - не вмешиваться в установившуюся экосистему.Помимо местного населения пострадали и беженцы. В Бангладеше стерт с лица земли самый большой лагерь беженцев рохинджа. С момента массовых преследований в Мьянме три года назад сюда съехали почти миллион бирманских мусульман. Теперь они оказались лишены и этого дома. Но коренные индийцы и бангладешцы, пострадавшие от тайфуна, теперь говорят о невзгодах на одном языке.В некоторых районах сутками не было связи и электричества. И хотя жители укрепляли свои дома, против такого напора природы выстоять практически невозможно. Люди вернулись, но вместо привычных домашних дел попросту разбирают завалы.На этих людей выпало немало новых испытаний. Масштаб трагедии еще предстоит оценить. Но очевидно, что в прежнее и без того не процветающее социально-экономическое состояние стране вернутся нескоро.