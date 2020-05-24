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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дональд Трамп признался в самолечении Президент США заявил, что принимает препарат против малярии для профилактики коронавируса. Однако научно не доказано, что гидроксихлорохин действительно...

Президент США заявил, что принимает препарат против малярии для профилактики коронавируса. Однако научно не доказано, что гидроксихлорохин действительно эффективен при борьбе с COVID-19. Об этом заявляли и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения США. Но Дональда не переубедить!Впрочем, проверить действенность лекарства все же решили. В Британии начались глобальные испытания этого препарата. Их участниками станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу года.