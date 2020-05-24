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Дональд Трамп признался в самолечении
24.05.2020 14:31 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПрезидент США заявил, что принимает препарат против малярии для профилактики коронавируса. Однако научно не доказано, что гидроксихлорохин действительно эффективен при борьбе с COVID-19. Об этом заявляли и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения США. Но Дональда не переубедить!
Дональд Трамп, президент США: "Взгляните на сообщения, которые приходят из Франции, Италии и других мест. Многие работающие с заразившимися коронавирусом врачи принимают этот препарат. Он не причиняет вреда людям. Он продается уже 60-65 лет для лечения малярии, волчанки и других вещей. Я думаю, что он дает дополнительный уровень безопасности. Многие врачи скажут вам, что они выступают в его пользу. Но это личное решение каждого!".
Впрочем, проверить действенность лекарства все же решили. В Британии начались глобальные испытания этого препарата. Их участниками станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу года.
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Президент США заявил, что принимает препарат против малярии для профилактики коронавируса. Однако научно не доказано, что гидроксихлорохин действительно...
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