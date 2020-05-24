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Рейна поддержал протест ультраправых против карантина в Испании. Рэпер Нега назвал вратаря «мудаком и фашистом»

24.05.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Астон Виллы» Хосе Рейна, права на которого принадлежат «Милану», поддержал акцию протеста против карантина в Испании, организованную ультраправой партией Vox. 

Голкипер написал в твиттере: «Кажется, маленькие люди вышли на улицу». Текст он сопроводил хэштегами «демократия» и «вместе мы сильнее».

Пост Рейны вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Футболиста раскритиковал рэпер Нега, участник группы Los Chikos del Maíz, назвав его «мудаком» и «чертовым фашистом».

«Слушай, мудак, ты и в национальной сборной был придурком, считавшим себя суперсмешным, но на деле это было просто позорно. И вот сюрприз, ты, наконец, подтвердил, что ты мудак. Самый большой мудак. Чертов фашист», – написал Нега.

Рейна в ответ запостил фотографию Неги с одним из лидеров сепаратисткой партии «Батасуна» Арнальдо Отеги, которая выступает за независимость Страны Басков.

Напомним, в Мадриде и некоторых других городах Испании в субботу прошли многотысячные автомобильные протесты против карантина.

Митингующие ехали колонной, сигналили и размахивали испанскими флагами, призывая премьер-министра Педро Санчеса подать в отставку из-за ненадлежащего реагирования на пандемию коронавируса.

Протестующие призвали полностью отменить все карантинные меры, учитывая вред для рабочих и экономики. По прогнозам, экономика Испании в этом году сократится на 12% в результате пандемии.

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