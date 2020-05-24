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Мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан
24.05.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМусульмане всего мира празднуют окончание священного исламского месяца Рамадан. Ураза- байрам завершает строгий пост. Из-за пандемии коронавируса все духовные лидеры ислама заранее попросили людей молиться дома. Во многих регионах намазы будут совершаться в отсутствие прихожан из-за ограничительных мер, но праздничные службы можно будет посмотреть по телевизору или онлайн-трансляции.
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Мусульмане всего мира празднуют окончание священного исламского месяца Рамадан. Ураза- байрам завершает строгий пост. Из-за пандемии коронавируса все духовные...
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