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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мусульмане празднуют окончание священного месяца Рамадан Мусульмане всего мира празднуют окончание священного исламского месяца Рамадан. Ураза- байрам завершает строгий пост. Из-за пандемии коронавируса все духовные...

Мусульмане всего мира празднуют окончание священного исламского месяца Рамадан. Ураза- байрам завершает строгий пост. Из-за пандемии коронавируса все духовные лидеры ислама заранее попросили людей молиться дома. Во многих регионах намазы будут совершаться в отсутствие прихожан из-за ограничительных мер, но праздничные службы можно будет посмотреть по телевизору или онлайн-трансляции.