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Провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных

24.05.2020 14:31 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Печально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу будет действовать в течении пяти лет. Власти надеются, что за это время люди отучатся употреблять в пищу мясо непроверенных животных. 
Напомним, именно Ухань стал очагом распространения эпидемии коронавируса в начале этого года. По некоторым данным, вирус вышел с одного из местных рынков. Там нелегально торговали мясом диких животных, в том числе змей и летучих мышей.

 
 
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Печально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу...
 
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