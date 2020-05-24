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Провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных
24.05.2020 14:31 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПечально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу будет действовать в течении пяти лет. Власти надеются, что за это время люди отучатся употреблять в пищу мясо непроверенных животных.
Напомним, именно Ухань стал очагом распространения эпидемии коронавируса в начале этого года. По некоторым данным, вирус вышел с одного из местных рынков. Там нелегально торговали мясом диких животных, в том числе змей и летучих мышей.
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Печально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу...
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