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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных Печально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу...

Печально известная провинция Ухань ввела запрет на употребление в пищу мяса диких животных. Также официально запрещена охота на них и соответственно продажа. Табу будет действовать в течении пяти лет. Власти надеются, что за это время люди отучатся употреблять в пищу мясо непроверенных животных.Напомним, именно Ухань стал очагом распространения эпидемии коронавируса в начале этого года. По некоторым данным, вирус вышел с одного из местных рынков. Там нелегально торговали мясом диких животных, в том числе змей и летучих мышей.