Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Sika производит защитные маски для сотрудников и клиентов Как известно, компания Sika занимается разработкой, производством и продажами химической продукции для гидроизоляции, склейки, амортизации, укрепления и защиты...

Как известно, компания Sika занимается разработкой, производством и продажами химической продукции для гидроизоляции, склейки, амортизации, укрепления и защиты конструкций. В настоящее время Sika начала производство респираторных масок во Франции. В дополнение к дезинфицирующему средству для рук, которое с марта 2020 года производится в более чем 15 национальных филиалах Sika, в настоящее время производятся маски безопасности для сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон. Производственная мощность составляет около 15 тысяч масок в день.На заводе Les Salles du Gardon на юге Франции Sika начала производство респираторных масок, изготовленных практически полностью из продуктов Sika. Уже изготовлено около 50 тысяч масок, и размещено заказов на более чем 165 тысяч штук.Маски содержат защитные слои на основе полиэстера, обычно помещаемые между основанием и мембраной в гидроизоляции крыши, а также герметики на основе силикона, используемые для остекления и соединения в строительных объектах.Технологии Sika не только соответствуют самым высоким стандартам, говоря о применении в строительстве, они также проверены и одобрены французскими властями на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, коими руководствуются в борьбе с Covid-19. Сегодня эти маски для лица доступны как для сотрудников, так и для клиентов.Мы находимся в исключительной ситуации, почти ежедневно сталкиваясь с новыми проблемами, особенно в тех странах, которые в наибольшей степени страдают от коронавируса. Нашим главным приоритетом является защита наших сотрудников, их семей и наших клиентов, что также включает поиск нетрадиционных способов помочь им.Как специализированная химическая компания мы используем наши высокопроизводительные продукты для изготовления масок и, таким образом, стремимся вместе с нашими сотрудниками и клиентами внести свой вклад в борьбу с Covid-19, говорит региональный менеджер Sika по Европе, Ближнему Востоку и Африке Иво Шадлер.www.sika.com