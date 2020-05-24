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Появился сайт с именами и лицами людей, погибших от коронавируса в Беларуси

24.05.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Появился сайт «Реквием», посвященный жертвам коронавируса в Беларуси. Онлайн-проект создан активистами «Молодежного блока», и здесь собираются данные о людях, которые умерли от COVID-19. Сейчас ресурс содержит 61 имя. Минздрав же говорит, что по состоянию на 24 мая от инфекции скончались 199 человек.

«Каждый день мы теряем людей, а власти не усиливают меры противодействия заражениям, – объясняют авторы, почему запустили сайт. – Беларусь стала единственной страной в Европе, которая проводит массовые мероприятия. При этом мы вырвались в мировые лидеры по числу заражений на миллион населения – почти догнали по этому показателю Италию, давно оставив позади Россию, Польшу и почти всю Европу. <...>

Мы отдаем дань памяти погибшим в этой невидимой войне. Мы хотим, чтобы этот сайт служил напоминанием о том, зачем нужны меры профилактики COVID-19, и особенно – зачем нужно заботиться не только о себе, но и о тех, кто вас окружает».

«Реквием» оформлен в виде карточек: нажав на любую из них, вы увидите информацию о человеке, которого больше нет, его фотографию, если она публиковалась в медиа, место работы при жизни, а также ссылку на источник, откуда все эти сведения взяли. Собственно, так портал и наполняется: путем мониторинга прессы. Увидеть проект можно по ссылке.

 
 
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Появился сайт «Реквием», посвященный жертвам коронавируса в Беларуси. Онлайн-проект создан активистами «Молодежного блока», и здесь собираются данные о людях,...
 
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