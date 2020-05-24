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Появился сайт с именами и лицами людей, погибших от коронавируса в Беларуси
24.05.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Появился сайт «
«Каждый день мы теряем людей, а власти не усиливают меры противодействия заражениям, – объясняют авторы, почему запустили сайт. – Беларусь стала единственной страной в Европе, которая проводит массовые мероприятия. При этом мы вырвались в мировые лидеры по числу заражений на миллион населения – почти догнали по этому показателю Италию, давно оставив позади Россию, Польшу и почти всю Европу. <...>
Мы отдаем дань памяти погибшим в этой невидимой войне. Мы хотим, чтобы этот сайт служил напоминанием о том, зачем нужны меры профилактики COVID-19, и особенно – зачем нужно заботиться не только о себе, но и о тех, кто вас окружает».
«Реквием» оформлен в виде карточек: нажав на любую из них, вы увидите информацию о человеке, которого больше нет, его фотографию, если она публиковалась в медиа, место работы при жизни, а также ссылку на источник, откуда все эти сведения взяли. Собственно, так портал и наполняется: путем мониторинга прессы. Увидеть проект можно по
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