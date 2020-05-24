Золотов о коронавирусе: «Естественно, правительство не хочет убивать свой народ. Думаю, они держат руку на пульсе и пытаются не доводить до критической ситуации»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов поделился мнением о пандемии коронавируса .

– В одном интервью вы сказали, что недавно прочитали книгу Светланы Алексиевич про Чернобыль и удивились некоторым параллелям с нынешней ситуацией в Беларуси.

– Параллели весьма очевидные. Особенно это было видно в начале пандемии: во всем мире идет постоянный прирост, а в Беларуси – десятки или единицы человек. Сейчас прирост около тысячи, но не пишется, сколько сделано тестов. Может быть, сделали 900 – и все 900 идут в прирост. Тогда процент очень высок.

Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы в фабрики и заводы закрылись. Думаю, в этом тоже есть смысл.

Самое главное – чтобы люди, принимающие решения, несли ответственность за свои действия. Многие пенсионеры продолжают работать, дети ходят в школу.

Естественно, правительство не хочет убивать свой народ, думаю, они держат руку на пульсе и пытаются не доводить до критической ситуации.

– Ваша цитата от 23 марта: «Коронавирус слишком распиарен, ничего сверхъестественного в этом нет» . Что поменялось спустя два месяца?

– Была слишком большая паника, я и сейчас это не скрываю. Но если проанализировать процент смертности – это не самая страшная болезнь, которая была в мире.

Однако очевидно, что многие страны оказались не готовы к такому наплыву больных. Где-то больницы строились наспех, а в имеющихся клиниках больных размещали в коридорах. Почему не думали заранее о том, что мест мало?

Россия и Беларусь – это одна история, но я не читал и не видел такого, чтобы в Германии, например, не хватало мест в больницах. Значит, там более осознанно и ответственно подходят к своему населению.

Сейчас в Москве будут переходить к смягчению ограничений, какие-то сферы станут все больше оживать. Думаю, что руководители не враги сами себе, и это знак – с болезнью справляются.

Важно, чтобы сами люди подходили к вопросу ответственно. Надеть маску не так сложно. Понимаю, что сейчас тяжело, но нужно внимательнее быть к своему здоровью и здоровью окружающих

– С 28 марта вы находились Витебске, а это одно из первых мест в Беларуси, где столкнулись с вирусной проблемой. Что вы видели и слышали?

– На уровне слухов рассказывалось, что все очень плачевно. Что чуть ли не блокпосты стоят на въезде в город.

А вот то, что я сам видел: сначала, наверное, чуть более половины людей ходило в масках, а сейчас хорошо если ходит треть. То есть ситуация стабилизируется

У меня есть знакомые, которые переболели, отсидели дома на карантине, у них, слава богу, все прошло без осложнений.

Да, много слухов, что все плохо. Но из того, что я видел, – люди ходят на футбол, в магазины, кафе в большинстве своем уже открылись, город живет обычной жизнью. Люди ходят на работу, а их дети — в школу. Никаких ограничений нет.

– То есть вы принимаете официальную версию, что Витебск вышел на плато и что многое действительно нормализовалось?

– Да, в городе стало больше людей. Хотя некоторые, у кого была [финансовая] «подушка», постарались уехать за город, изолировались. Но потом посмотрели и поняли, что все нормально, вернулись обратно к прежней жизни, – сказал Золотов.