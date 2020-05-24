Китай и Россия сплотились против «политического вируса»

Источник материала: Ежедневник

Во время пандемии Россия и Китай стали «неприступной крепостью», которую не сломить «политическими вирусами», заявили в МИД КНР. До этого Китай обвиняли в создании коронавируса, а Россию — в занижении числа смертей от заболевания

Китай и Россия, поддерживая и защищая друг друга от «необоснованных нападок» других стран, стали оплотом против «политического вируса». Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства.

«Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны отдельных стран, Россия и Китай поддерживают друг друга и выступают в защиту справедливости», — сказал министр.

По его словам, Россия и Китай во время пандемии стали «неприступной крепостью, которую нельзя сломить «политическими вирусами».

«Пока Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают друг с другом, стабильность во всем мире будут надежно защищена, а международная справедливость будет эффективно поддерживаться», — отметил Ван И.

В том, что Китай скрыл данные по коронавирусу, Пекин обвинили США. По мнению американских властей, COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Ухане. О том, что у него есть данные, подтверждающие это, говорил президент США Дональд Трамп. Госсекретарь страны Майк Помпео также заявил о «значительном количестве» доказательств создания вируса в китайской лаборатории.

Помимо этого, Китай обвинили и в том, что он скрыл серьезность самого заболевания. Как писало AP, приуменьшив опасность ситуации с коронавирусом, КНР одновременно нарастила запасы защитных масок и лекарств, увеличив их импорт и сократив вывоз этих товаров из страны.

Власти Китая все обвинения в свой адрес опровергают. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявления США сочла спекулятивными и бездоказательными, после чего Трамп назвал организацию «марионеткой КНР», пишет РБК.