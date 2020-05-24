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Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

24.05.2020 21:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Атлетико» на распространение коронавируса.

Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday Times. Заболевшие умирали через 25-35 дней после матча.

По оценкам ученых, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч. 

Матч состоялся в Ливерпуле 11 марта, его посетили 52 тысячи зрителей, включая 3 тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина.

На данный момент в Великобритании официально зафиксировано 260 916 случаев заражения COVID-19. 36 875 человек скончались. В Испании были заражены 235 772 человека, умерли 28 752.

 
 
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Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» на распространение коронавируса.
 
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