Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» на распространение коронавируса.

Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday Times. Заболевшие умирали через 25-35 дней после матча.

По оценкам ученых, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч.

Матч состоялся в Ливерпуле 11 марта, его посетили 52 тысячи зрителей, включая 3 тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина.

На данный момент в Великобритании официально зафиксировано 260 916 случаев заражения COVID-19 . 36 875 человек скончались. В Испании были заражены 235 772 человека, умерли 28 752.