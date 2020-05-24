|
Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
24.05.2020 21:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала
Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sunday Times. Заболевшие умирали через 25-35 дней после матча.
По оценкам ученых, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч.
Матч состоялся в Ливерпуле 11 марта, его посетили 52 тысячи зрителей, включая 3 тысячи болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент был частично введен режим карантина.
На данный момент в Великобритании официально зафиксировано 260 916 случаев заражения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» на распространение коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)