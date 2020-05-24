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В Иране 107-летняя женщина излечилась от коронавируса

25.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB. Под наблюдением медиков женщина находилась в провинции Маркази в центральной части Ирана. Она чувствует себя удовлетворительно, но из-за возраста врачи решили продлить срок ее госпитализации еще на несколько дней. При этом ранее в Иране выздоравливали от COVID-19 еще несколько возрастных жителей страны: 5 апреля пациентов с таким диагнозом в возрасте 100 и 106 лет выписали из больницы в городе Кум. Всего в Иране зафиксировали 133 500 случаев заражения коронавирусом, из них 7359 завершились летальным исходом.

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Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB. Под наблюдением медиков женщина находилась в провинции Маркази в центральной части Ирана. Она чувствует себя...
 
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