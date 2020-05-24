«Эти выпады раздражают многих»: The Washington Post написал, как Беларусь бросила вызов России

Источник материала: KYKY

Крупнейшая газета столицы США The Washington Post выпустила материал под заголовком «Беларусь только что впервые заказала американскую нефть. Это было послание России». Автор – обозреватель газеты Изабель Хуршудян. Публикуем полный перевод статьи.

«В начале этого месяца Беларусь заказала первую партию американской нефти, и это была не просто сделка. Это был сигнал Москве: один из самых надежных союзников России проверял свои связи с Западом. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, «пытается показать россиянам, что он может выжить и без их поддержки», – уверен политический обозреватель Артем Шрайбман.

Лукашенко уже давно балансирует между тем, как держать Россию поблизости, но не слишком. Он редко ставит препятствия на пути российской политики. Но в то же время Лукашенко сопротивлялся стремлению Кремля образовать из двух стран единое государство, о чем они договорились в 1999 году.

Часто нефть смешана с политикой. Беларусь наслаждалась прекрасной нефтяной сделкой с Россией, и сохранение пониженных ставок было одним из коммерческих аргументов Москвы, чтобы наконец-таки исполнить договор о единстве [стран]. Поэтому, когда в декабре стороны не сумели договориться о новой цене на нефть, которую Москва продает Минску, Россия временно прекратила поставки. Тогда же Лукашенко пообещал диверсифицировать поставки нефти. За последние пять месяцев он закупил сырье из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии, извлек выгоду из того, что с ценами на нефть натворил шок от пандемии коронавируса.

Сделка с США рассчитана на одну партию. Но единичные нефтяные соглашения имеют такой геополитический вес, что по этому поводу заявление делает госсекретарь США Майк Помпео: он сказал, что это «укрепит беларуский суверенитет и независимость».

Помпео прилетел в Минск в начале февраля. Тогда же он впервые предложил продавать американскую нефть «по конкурентной цене». Этот визит стал первой поездкой в ​​Беларусь столь высокопоставленного американского дипломата после прихода к власти Лукашенко. Уже в апреле две страны официально восстановили дипломатические отношения, когда Джули Фишер назначили послом в Беларуси – эта должность оставалась вакантной больше десяти лет.

Первый заказ на 80 тысяч тонн американской нефти – скорее всего, просто проверка логистики. Ожидается, что танкер, перевозящий сырье, прибудет в литовский порт в начале июня, причем Польша тоже выступит посредником. Если все пойдет гладко, на горизонте появятся новые закупки. Аналитики думают, в долгосрочной перспективе транспортировка нефти через балтийских соседей улучшит отношения Беларуси с ними. Но в краткосрочной перспективе возможные разногласия с Россией могут привести к внутренним осложнениям для Лукашенко, который в августе собирается идти на шестой срок. Экономика Беларуси по-прежнему тесно связана с Россией, и Лукашенко мог вызвать опасения из-за того, что он слишком рискует.

После споров из-за цен на нефть обе стороны таки пришли к компромиссу, и 15 мая российская государственная компания «Роснефть» объявила, что в 2020 году отгрузит в Беларусь около девяти миллионов тонн – это примерно половина объема, который Беларусь покупала в прошлом.

Также в своей стране и за рубежом Лукашенко подвергается критике за реакцию на пандемию коронавируса, опасность которой он неоднократно преуменьшал. Лукашенко проигнорировал рекомендацию ВОЗ о мерах физического дистанцирования, не приостанавливая бизнесы, даже когда число подтвержденных случаев инфицирования в республике возросло до более чем 33 тысяч человек. В этом месяце российский государственный телеканал сделал репортаж из Беларуси, где утверждается, что беларусы не верят официальным данным своего правительства по эпидемии. После этого корреспондента «Первого канала» и оператора, участвовавшего в съемке, депортировали, а всю съемочную группу лишили аккредитации. По этому поводу «Белтелерадиокомпания» заявила, что в сюжете «Первого» содержались «фейки» и «пропаганда».

Это не первый случай, когда коронавирус разжигает ссору между Минском и Москвой. В марте Лукашенко красочно высказался насчет решения России закрыть границу между странами из соображений предосторожности, назвав российских чиновников «горячими головами». «Что этот конкретный шаг делает с ним чисто политически? Он выводит его и всю страну в довольно опасную зону коммуникации с русскими, – считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. – Дело не в том, что Беларусь отворачивается или что-то в этом духе, но все эти выпады Лукашенко явно раздражают многих в России. «Америка, как любит повторять Лукашенко, – величайшая сила на Земле, – добавляет Прейгерман. – Но значение России для Беларуси в области политики куда больше».

У Лукашенко давно не было жизнеспособной оппозиции, но два заявленных кандидата на предстоящих выборах могли бы, по крайней мере, сделать их интересными, отмечает Андрей Егоров из минского «Центра европейской трансформации». Егоров говорит, что два кандидата – Валерий Цепкало, видный бизнесмен и бывший посол Беларуси в США, и Виктор Бабарико, банкир и меценат, – могут получить много внимания от ранее аполитичных слоев беларуского общества. По мнению Егорова, среди беларусов упали пророссийские настроения – во многом из-за пропаганды государственных СМИ. Теперь люди надеются на более тесное сотрудничество с Западом.

По словам Шрайбмана, относительно скромную нефтяную сделку с Соединенными Штатами не следует преувеличивать и расценивать ее как полный уход в эту сторону, но она может оказаться ранним сигналом об изменении экономической ситуации в Беларуси. «Представьте, что Беларусь будет закупать больше нефти из нероссийских источников, будет прокачивать эту нефть через страны Балтии и Польшу и брать кредиты у Международного валютного фонда и нероссийских учреждений, – ведет свою мысль Шрайбман. – Если вообразить, что это будет продолжаться пять лет, то Беларусь становится финансово зависимой от Запада. Это создает совершенно другую динамику».