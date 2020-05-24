Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как жители европейских стран выходят из карантина, пытаясь вернуть свою жизнь до пандемии После долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется...

После долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется нормальной жизнью, слово "карантин" у многих уже вызывает стойкое раздражение. А если учесть, что многие остались без источников дохода, а кто-то и без работы, то государственные институты в Европе пытаются найти новые настройки для возвращения к естественному порядку вещей. Вот, например, Великобритания уже придумала пару вариантов латания бюджетных дыр: отменить бесплатные поездки для детей, сократить льготный проезд людям после 60 и на треть повысить плату для въезжающих в центр Лондона. Обсуждается и увеличение налогов.Мы связались с жителями разных европейских стран, в том числе и Англии, чтобы узнать, как они выходят из карантина, пытаясь вернуть свою старую добрую жизнь до пандемии.