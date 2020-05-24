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Как жители европейских стран выходят из карантина, пытаясь вернуть свою жизнь до пандемии
25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПосле долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется нормальной жизнью, слово "карантин" у многих уже вызывает стойкое раздражение. А если учесть, что многие остались без источников дохода, а кто-то и без работы, то государственные институты в Европе пытаются найти новые настройки для возвращения к естественному порядку вещей. Вот, например, Великобритания уже придумала пару вариантов латания бюджетных дыр: отменить бесплатные поездки для детей, сократить льготный проезд людям после 60 и на треть повысить плату для въезжающих в центр Лондона. Обсуждается и увеличение налогов.
Мы связались с жителями разных европейских стран, в том числе и Англии, чтобы узнать, как они выходят из карантина, пытаясь вернуть свою старую добрую жизнь до пандемии.
Ольга Степиен, жительница г. Парфлит (Великобритания): "Мнения в Лондоне очень сильно разделились по поводу коронавируса. Некоторые считают это политической игрой. В Лондоне и в других городах Великобритании происходят протесты. Были арестованы только несколько политических деятелей. Очень сильно на данный момент государство начало задумываться на тему психологических и экономических эффектов данной пандемии. Соответственно, они подключают все возможные ресурсы, в том числе планируют повысить налоги. Посмотрим, как будет дальше".
Александр Дудар, житель Белграда (Сербия): "Несколько слов о ситуации в Сербии несколько недель назад и сейчас. У нас был полный локдаун по всей Сербии в течение 40 дней. Мы много потеряли в сфере малого бизнеса, а у нас большинство работает в малом бизнесе - на семейных фермах, скажем. Все беспокоятся о состоянии своего дела, о том, как жить дальше. Ровно то же самое сейчас повсюду, по всей Европе. Но сейчас мы надеемся, что все будет хорошо".
Павел Поклонский, житель Праги (Чехия): "Как и во многих других туристических городах Европы, сейчас из центра города пропали иностранные туристы, что вызвало снижение цен как на какие-то развлечения, так и на рынок аренды недвижимости. И доходит вплоть до того, что порой в самом центре Праги появляется предложение об аренде на долгий срок за ту же самую стоимость, что, скажем, еще год назад появлялись такие предложения только в каком-то спальном районе. Очень надеюсь, что жизнь как раз еще больше приблизится к тому самому привычному руслу".
Пауло Черутти, житель города Годзано (Италия): "Мы только вышли из каранитина, который длился 3 месяца и создал большие экономические проблемы. У нас большое желание вернуться к нормальной жизни, но приходится иметь дело с экономическим кризисом. На 500 000 тысяч безработных стало больше и на 1 000 000 бедных за период карантина. Многие были 3 месяца без зарплаты. Правительство одобрило закон о помощи гражданам и бизнесу в размере 55 миллиардов евро, но неизвестно, когда это случится и когда будет результат. Для многих это может быть слишком поздно. Это вызывает протесты граждан и торговых ассоциаций, которые уверены, что часть правительства не заинтересована в эффективной помощи гражданам".
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После долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется...
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