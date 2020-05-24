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Как жители европейских стран выходят из карантина, пытаясь вернуть свою жизнь до пандемии

25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

После долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется нормальной жизнью, слово "карантин" у многих уже вызывает стойкое раздражение. А если учесть, что многие остались без источников дохода, а кто-то и без работы, то государственные институты в Европе пытаются найти новые настройки для возвращения к естественному порядку вещей. Вот, например, Великобритания уже придумала пару вариантов латания бюджетных дыр: отменить бесплатные поездки для детей, сократить льготный проезд людям после 60 и на треть повысить плату для въезжающих в центр Лондона. Обсуждается и увеличение налогов.

Мы связались с жителями разных европейских стран, в том числе и Англии,  чтобы узнать, как они выходят из карантина, пытаясь вернуть свою старую добрую жизнь до пандемии.

Ольга Степиен, жительница г. Парфлит (Великобритания): "Мнения в Лондоне очень сильно разделились по поводу коронавируса. Некоторые считают это политической игрой. В Лондоне и в других городах Великобритании происходят протесты.  Были арестованы только несколько политических деятелей. Очень сильно на данный момент государство начало задумываться на тему психологических и экономических эффектов данной пандемии. Соответственно, они подключают все возможные ресурсы, в том числе планируют повысить налоги. Посмотрим, как будет дальше". 

Александр Дудар, житель Белграда (Сербия): "Несколько слов о ситуации в Сербии несколько недель назад и сейчас. У нас был полный локдаун по всей Сербии в течение 40 дней. Мы много потеряли в сфере малого бизнеса, а у нас большинство работает в малом бизнесе - на семейных фермах, скажем. Все беспокоятся о состоянии своего дела, о том, как жить дальше. Ровно то же самое сейчас повсюду, по всей Европе. Но сейчас мы надеемся, что все будет хорошо". 

Как жители европейских стран выходят из карантина, пытаясь вернуть свою жизнь до пандемии


Павел Поклонский, житель Праги (Чехия): "Как и во многих других туристических городах Европы, сейчас из центра города пропали иностранные туристы, что вызвало снижение цен как на какие-то развлечения, так и на рынок аренды недвижимости. И доходит вплоть до того, что порой в самом центре Праги появляется предложение об аренде на долгий срок за ту же самую стоимость, что, скажем, еще год назад появлялись такие предложения только в каком-то спальном районе. Очень надеюсь, что жизнь как раз еще больше приблизится к тому самому привычному руслу". 

Пауло Черутти, житель города Годзано (Италия): "Мы только вышли из каранитина, который длился 3 месяца и создал большие экономические проблемы. У нас большое желание вернуться к нормальной жизни, но приходится иметь дело с экономическим кризисом. На 500 000 тысяч безработных стало больше и на 1 000 000 бедных за период карантина. Многие были 3 месяца без зарплаты. Правительство одобрило закон о помощи гражданам и бизнесу в размере 55 миллиардов евро, но неизвестно, когда это случится и когда будет результат. Для многих это может быть слишком поздно. Это вызывает протесты граждан и торговых ассоциаций, которые уверены, что часть правительства не заинтересована в эффективной помощи гражданам". 

Как жители европейских стран выходят из карантина, пытаясь вернуть свою жизнь до пандемии


 
 
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После долгих недель заточения, отсутствия таких элементарных возможностей, как прогуляться по парку или сходить в парикмахерскую, и всего того, что называется...
 
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