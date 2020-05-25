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Эпидемия в разгаре. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 25 мая

25.05.2020 06:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 25 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,37 миллиона; погибли – 343,6 тысячи человек, а излечились – 2,15 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,64 миллиона эпизодов инфекции;
  • Бразилия: 347,4 тысячи;
  • Россия: 344,5 тысячи;
  • Британия: 260,9 тысячи;
  • Испания: 235,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 97,5 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 36,9 тысячи;
  • Италия: 32,8 тысячи;
  • Испания: 28,8 тысячи;
  • Франция: 28,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси:

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 36198 случаев коронавируса. Выздоровели 14155 человек, скончались 199. 
  • Беларусь сохраняет за собой одну из лидирующих позиций в Европе по выявленным заражениям вырусом. По этому показателю мы на девятом месте среди европейских государств, обгоняем Швецию, Швейцарию, Португалию (страны со сходной численностью населения) и так далее.
  • Активисты запустили онлайн-проект в память о жертвах инфекции в Беларуси. На специальном сайте публикуются имена людей, которых больше нет, а также их фотографии, места работы при жизни и другая минимальная информация.
  • В Беларуси пациент c COVID-19 выжил после того, как 39 суток провел на ИВЛ. Последние три дня его состояние улучшается.

Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

 
 
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К утру 25 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,37 миллиона; погибли – 343,6 тысячи человек, а излечились – 2,15 миллиона. Эти данные получены благодаря...
 
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