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Эпидемия в разгаре. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 25 мая
25.05.2020 06:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К утру 25 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,37 миллиона; погибли – 343,6 тысячи человек, а излечились – 2,15 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой
Как в Беларуси:
Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Также для медработников есть
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К утру 25 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,37 миллиона; погибли – 343,6 тысячи человек, а излечились – 2,15 миллиона. Эти данные получены благодаря...
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