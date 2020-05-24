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Затянувшийся локдаун сжимает объемы мировой торговли. Всемирный банк прогнозирует, что нищета грозит 60 миллионам человек
25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа планете отмечается рекордная безработица, голод и протесты. Вот в каком-то смысле три всадника карантина. Демонстрации против режима ограничений не только не утихали, а еще и пополнились голодными бунтами. Затянувшийся локдаун сжимает объемы мировой торговли. Всемирный банк прогнозирует, что
Не менее напряженная обстановка и в США. Нарушают карантин на акциях протеста и сторонники Трампа, и противники Илона Маска, и домохозяйки, и ультраправые активисты. Ограничения постепенно смягчают во всех 50 штатах, однако безработица в стране побила антирекорд времен Великой депрессии - 39 миллионов человек ищут новое место занятости. Так чем же обернется карантин - спасением или проводником в экономическую бездну?
Ответ искала Мария Петрашко. Кто не работает, тот не ест. Кто работает - нарушает режим ограничений и получает штраф. Такой коронавирусный парадокс уже привел к голодным бунтам
Демократы не пошли на популистский грех и в канун президентских выборов обвинили Трампа в запоздалой реакции на вирус. Республиканские же угрозы летят в азиатском направлении. Якобы власти Китая скрывали, дезинформировали, манипулировали Всемирной организацией здравоохранения, так еще и условия торговой сделки не соблюдают: Поднебесная закупает недостаточно американской продукции. На таком коронавирусном хайпе Трамп спокойно меняет ориентацию цепочек поставок. Вот уже фармакологический гигант Phlow Corp возвращает производство из КНР в США. Поддерживает лидер и малый бизнес, призывая выйти из карантина. Ведь в разгар пандемии любой козырь пригодится в предвыборной игре.
Вместо приезжих "новых русских" - местные "новые нищие", вместо очередей в модные бутики - голодные очереди. Конвертировать солнце и море без туристов в режиме «карантин» не получается. Неделя домашнего ареста обходится цитадели финансового потока Испании - Мадриду - в миллиард евро. Но продолжительность коронавирусных каникул обсуждают за закрытыми дверями, куда, видимо, не доносится посудный звон протестов. Зато дошел иск, поданный властями Мадрида на правительство страны.
Отпугнуть железом словно домового Педро Санчеса. Он пришел объединить нацию, ответив на риторический каталонский вопрос. Но пока народ един в требованиях отставки правительства. Ограничения Санчеса непонятны ни оппозиции, ни его союзникам, ни его народу. Вместо желтых жилетов белые халаты, таков новый французский тренд. Не задобрил Макрон медалями специальной премии медиков. У них, видите ли, "недостаточно высокая зарплата и плохие условия труда". И эта на фоне грядущих потерь в 8 % ВВП.
Все смешалось на немецких улочках
Левые, правые, местные фермеры и гастарбайтеры из Румынии, противники Билла Гейтса, прививок и приверженцы теорий заговора - одним словом ковидиоты. Так в Германии прозвали протестующих. Действующее правительство Германии в заботе о собственном будущем переживает, как бы протестующие ни заразились вирусом радикализма. Пока партия "Альтернативы для Германии", как и все правые популисты Европы, винит во всех бедах пандемии политику открытости границы Евросоюза. Протестующие всего мира подозревают, карантин - не панацея. Когда число зараженных растет, как растет и количество голодных и безработных, когда предприятия во всем мире закрываются, а мировая экономика терпит рекордные убытки. Видимо все политические системы мира сдают тест на выносливость.
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Затянувшийся локдаун сжимает объемы мировой торговли. Всемирный банк прогнозирует, что нищета грозит 60 миллионам человек
На планете отмечается рекордная безработица, голод и протесты. Вот в каком-то смысле три всадника карантина. Демонстрации против режима ограничений не только не...
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