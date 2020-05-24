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Все смешалось на немецких улочках

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Затянувшийся локдаун сжимает объемы мировой торговли. Всемирный банк прогнозирует, что нищета грозит 60 миллионам человек На планете отмечается рекордная безработица, голод и протесты. Вот в каком-то смысле три всадника карантина. Демонстрации против режима ограничений не только не...

На планете отмечается рекордная безработица, голод и протесты. Вот в каком-то смысле три всадника карантина. Демонстрации против режима ограничений не только не утихали, а еще и пополнились голодными бунтами. Затянувшийся локдаун сжимает объемы мировой торговли. Всемирный банк прогнозирует, что. В Организации экономического сотрудничества и развития подсчитали, что каждый месяц тотального карантина сокращает годовой прирост богатства любой страны примерно на 2 %. Пока ВВП Евросоюза в первом квартале упал на рекордные с 2009 года 2,6 %. Страны ЕС постепенно послабляют карантин. Однако мерами, которые принимаются, и их качеством довольны не все. Протесты прошли в Бельгии, Великобритании, Польше и Италии. В Испании местные жители требуют отставки правительства и смягчения ограничений.Не менее напряженная обстановка и в США. Нарушают карантин на акциях протеста и сторонники Трампа, и противники Илона Маска, и домохозяйки, и ультраправые активисты. Ограничения постепенно смягчают во всех 50 штатах, однако безработица в стране побила антирекорд времен Великой депрессии - 39 миллионов человек ищут новое место занятости. Так чем же обернется карантин - спасением или проводником в экономическую бездну?Ответ искала. Кто не работает, тот не ест. Кто работает - нарушает режим ограничений и получает штраф. Такой коронавирусный парадокс уже привел к голодным бунтам, Эквадоре, Ливане и Аргентине, где треть населения оказалась за чертой бедности. Но вместо продовольственной помощи людям светит лишь дефолт. Глядя на такое, легко поверить предсказаниям ООН о "Голоде библейских масштабов".. По их словам, экономика страны оказалась в глубокой яме, из которой не выбраться путем смягчений. Пока оппоненты властей требуют отмены ограничений, им отвечают слезоточивым газом. Ох уж эти "ответственные граждане", как их прозвал Дональд Трамп. Протестующие против карантина в США просили "дать им право заразиться", устроили властям затор, пока автомобильный, бесплатно делали стрижку и массаж, катались по улицам с дробовиками в руках. А губернатора Нью-Йорка - сторонника жесткой изоляции - обзывали диктатором и даже устроили вооруженный захват местного капитолия в Мичигане. Так вот он какой, побег от коронавирусной диктатуры по-американски. Непонятно, что с этим делать. Но уже решили, кто виноват.Демократы не пошли на популистский грех и в канун президентских выборов обвинили Трампа в запоздалой реакции на вирус. Республиканские же угрозы летят в азиатском направлении. Якобы власти Китая скрывали, дезинформировали, манипулировали Всемирной организацией здравоохранения, так еще и условия торговой сделки не соблюдают: Поднебесная закупает недостаточно американской продукции. На таком коронавирусном хайпе Трамп спокойно меняет ориентацию цепочек поставок. Вот уже фармакологический гигант Phlow Corp возвращает производство из КНР в США. Поддерживает лидер и малый бизнес, призывая выйти из карантина. Ведь в разгар пандемии любой козырь пригодится в предвыборной игре.Вместо приезжих "новых русских" - местные "новые нищие", вместо очередей в модные бутики - голодные очереди. Конвертировать солнце и море без туристов в режиме «карантин» не получается. Неделя домашнего ареста обходится цитадели финансового потока Испании - Мадриду - в миллиард евро. Но продолжительность коронавирусных каникул обсуждают за закрытыми дверями, куда, видимо, не доносится посудный звон протестов. Зато дошел иск, поданный властями Мадрида на правительство страны.Отпугнуть железом словно домового Педро Санчеса. Он пришел объединить нацию, ответив на риторический каталонский вопрос. Но пока народ един в требованиях отставки правительства. Ограничения Санчеса непонятны ни оппозиции, ни его союзникам, ни его народу. Вместо желтых жилетов белые халаты, таков новый французский тренд. Не задобрил Макрон медалями специальной премии медиков. У них, видите ли, "недостаточно высокая зарплата и плохие условия труда". И эта на фоне грядущих потерь в 8 % ВВП.Левые, правые, местные фермеры и гастарбайтеры из Румынии, противники Билла Гейтса, прививок и приверженцы теорий заговора - одним словом ковидиоты. Так в Германии прозвали протестующих. Действующее правительство Германии в заботе о собственном будущем переживает, как бы протестующие ни заразились вирусом радикализма. Пока партия "Альтернативы для Германии", как и все правые популисты Европы, винит во всех бедах пандемии политику открытости границы Евросоюза. Протестующие всего мира подозревают, карантин - не панацея. Когда число зараженных растет, как растет и количество голодных и безработных, когда предприятия во всем мире закрываются, а мировая экономика терпит рекордные убытки. Видимо все политические системы мира сдают тест на выносливость.