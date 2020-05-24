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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евросоюз решил посчитать, во что обойдется пандемия странам объединения Германия и Франция предложили Еврокомиссии выделить 500 миллиардов евро на восстановление экономики от последствий коронавирусного кризиса. А вот за чей счет этот...

Германия и Франция предложили Еврокомиссии выделить 500 миллиардов евро на восстановление экономики от последствий коронавирусного кризиса. А вот за чей счет этот банкет, это уже интересно. Средства станут совместным долгом стран ЕС. Конечно, такое обязательство готовы взять на себя далеко не все. Для реализации плана требуется согласие всех 27 стран Евросоюза, а критика звучит уже сейчас, в основном с севера и востока. В том, что планы Макрона и Меркель удастся воплотить, сомневаются многие. Давайте послушаем аргументы европейских изданий.убеждена, что такая программа восстановления ведет в тупик. Тот, в котором обитает Греция со своим "передовым" опытом кредитования., напротив, блеск евро восприняли как луч света в темном царстве, за который еще предстоит побороться.стоят на своем. Если деньги получат самые пострадавшие, то почему расплачиваться будут все?Немецкая пресса ожидаемо подпевает политике партии. Мол, решение смелое и очень нужное для