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Евросоюз решил посчитать, во что обойдется пандемия странам объединения
25.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГермания и Франция предложили Еврокомиссии выделить 500 миллиардов евро на восстановление экономики от последствий коронавирусного кризиса. А вот за чей счет этот банкет, это уже интересно. Средства станут совместным долгом стран ЕС. Конечно, такое обязательство готовы взять на себя далеко не все. Для реализации плана требуется согласие всех 27 стран Евросоюза, а критика звучит уже сейчас, в основном с севера и востока. В том, что планы Макрона и Меркель удастся воплотить, сомневаются многие. Давайте послушаем аргументы европейских изданий.
Швейцарская Le Courrier убеждена, что такая программа восстановления ведет в тупик. Тот, в котором обитает Греция со своим "передовым" опытом кредитования. "Поскольку единственным критерием для оказания помощи из фонда на данный момент является принцип поддержки наиболее пострадавших секторов экономики, то можно быть уверенным в том, что деньги европейских налогоплательщиков, взятые в долг на финансовых рынках, будут направлены на спасение автопрома, гражданской авиации и массового туризма. Может быть, это и вернет нас в старую колею, да вот только мчась по ней, мы рискуем на всей скорости врезаться в стену".
В Португалии, напротив, блеск евро восприняли как луч света в темном царстве, за который еще предстоит побороться. "Пока еще никакие битвы не выиграны, ничего не обещано и наверняка стоит проявлять настойчивость. Надо еще победить в сражениях с застарелым национализмом на востоке ЕС и циничным эгоизмом на его севере. Однако для такой страны, как Португалия, оказавшейся в ситуации затянувшегося экономического спада, который она вряд ли преодолеет своими силами, эти новости из Европы стали хоть и слабым, но знаком надежды".
Нидерланды стоят на своем. Если деньги получат самые пострадавшие, то почему расплачиваться будут все? "Ответственность за возвращение такого кредитного "подарка" будет лежать на всем Евросоюзе, а входящие в него страны будут вносить свой вклад - каждая по мере своих возможностей. Подобной инициативой Франция и Германия четко обозначили свои позиции в дискуссии, продолжающейся уже несколько недель: что мы даем - кредит или подарок? Новый фонд станет шагом в сторону общей европейской задолженности".
Немецкая пресса ожидаемо подпевает политике партии. Мол, решение смелое и очень нужное для Германии. "Коллапс внутреннего рынка стал бы гигантской проблемой в первую очередь для Германии. Как вставать на ноги немецким предприятиям, когда их европейские соседи разбиты параличом и остались вообще без средств на импорт немецких товаров? Поэтому ключевые представители бизнеса приняли решение вмешаться за кулисами событий. Полагаться лишь на ЕЦБ (Европейский центробанк) с его "базукой" - более не вариант. Довольно, теперь пришло время смелой политики. В нынешней чрезвычайной ситуации нужны быстрые и солидарные решения".
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Германия и Франция предложили Еврокомиссии выделить 500 миллиардов евро на восстановление экономики от последствий коронавирусного кризиса. А вот за чей счет этот...
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