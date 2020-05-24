Источник материала: БT



Каждый въезжающий подписывает документ. На протяжении всего времени его будут навещать медики и милиционеры

С начала пандемии на въезде в страну также круглосуточно работают сотрудники транспортной инспекции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID не пройдет. Репортаж о взаимодействии контрольных ведомств Беларуси и России Бескарантинное перемещение для нас с вами внутри страны и открытое сообщение с другими государствами не говорит о том, что ничего не делается для того, чтобы...

Бескарантинное перемещение для нас с вами внутри страны и открытое сообщение с другими государствами не говорит о том, что ничего не делается для того, чтобы предотвратить проникновение инфекции извне. Наш следующий репортаж о взаимодействии контрольных ведомств Беларуси и России. Автомобили, приехавшие с востока, не проходят таможенный или пограничный досмотр, а вот посты с санэпидемстанцией, милицией и транспортной инспекцией на страже. Что входит в их обязанности и какую процедуру проходят те, кто приезжает или проходит транзитом нашу страну?присмотрелся к проверкам на дорогах. Мы находимся в Добрушском районе, отсюда до территории России 12 км. Здесь в приграничной полосе несут службу сразу несколько ведомств, чтобы противостоять "импорту" коронавирусной инфекции. Многие белорусы из-за карантинных мер в России лишились работы и теперь возвращаются на родину. Это касается как нелегальных гастарбайтеров, так и официально трудоустроенных. Здесь им выдают предписание на самоизоляцию. Такие меры в Беларуси введены с конца марта. Лица, въезжающие на территорию страны, 14 дней обязаны находится на самоизоляции - именно столько длится инкубационный период у инфекции. Причина - не заразить окружающих в случае бессимптомной болезни.Здесь же работают и медики, в их компетенции не только измерить температуру, но и разъяснить правила самоизоляции, рассказать, как будет работать проверка, ведь в случае несоблюдения штраф - от 54 до 1350 рублей. В день таких требований только в этом месте за одну 12-часовую смену медика может быть выписано больше ста. Смягчение карантинных мер в России увеличило поток приезжих. Пик поездок приходится на ночь. В отсутствие официального сообщения российские перевозчики сами организовывают доставку пассажиров в другую страну.В их сфере контроля грузовики. Те, кто едет транзитом через Беларусь, должны следовать по кратчайшему пути и покинуть территорию на следующий день. После полуночи водитель может быть оштрафован.По всей стране для транзитных перевозчиков отведены 54 места заправки, здесь же пункты питания и места отдыха. Каждому дальнобойщику выдается памятка с легальными остановками. Больше всего фур следует транзитом из России в Европу. За 2 месяца многие водители изучили новые требования. Остановился не в том месте - штраф. Максимальный 1350 рублей. Злостные нарушители могут задержаться в стране на 15 суток.Дальнобойщики не всегда довольны сложившейся ситуацией, многие сетуют на нехватку стоянок, ограниченность передвижений (например, в случае непредвиденной поломки) и высокие взыскания. Такие обращения поступают и в Минтранс. На этой неделе ведомство заявило об увеличении количества дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправок транзитным перевозчикам по всей стране - планируется выделить более сорока новых стоянок. В ведомстве отметили, что анализируют заполняемость мест и предпринимают меры для комфортной поездки транзитных большегрузов.