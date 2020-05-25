Бизнес в сегодняшний кризис в основном решает свои проблемы за счет занятости

Источник материала: Ежедневник

Ряд белорусских бизнесов сегодня пошел по пути сокращения занятости, другие сократили расходы на оплату труда.

Как рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов в ходе вебинара «Поднять целину. Как коронавирус повлиял на экономику Беларуси и что нужно сделать, чтобы «прорваться», основной проблемой белорусского бизнеса является сегодня падение выручки. Об этом заявили 64% предприятий.

Среди других главных проблем падение спроса на внутреннем рынке назвали 59% респондентов, а нестабильность курса – 40% опрошенных. При этом 22% среди сложностей выделили сохранение размеров арендной платы и налогов при сокращении либо остановке деятельности.

«Получается, что в нашей стране в первую очередь бизнес реагирует на такие сложные изменения увольнением сотрудников и сокращением расходов на оплату труда», – признал Родин Морозов.

В туризме стоит вопрос банкротства

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич описала ситуацию с бизнесом в разрезе отраслей.

Так, по ее словам, туристическая сфера практически остановилась, в том числе пострадало все, что связано с этим сектором, то есть гостиницы, общественное питание и др.

Прогноз туристических ассоциаций таков: в ближайшем будущем смогут выжить до конца года только 30% от численности туристических организаций. Каким-то образом сведут концы с концами те компании, которые смогут переориентироваться на внутренний туризм.

Тарасевич подчеркнула, что в туризме стоит вопрос банкротства. Мало того, данная проблема еще обостряется отношениями бизнеса с потребителями. Клиенты требуют возврата ресурсов, которых у туристических компаний по большому счету нет.

«Частичный возврат средств ожидается, но не так быстро. Со стороны государства хоть и подготовлен проект указа, но он еще не принят, поэтому туристическая отрасль находится в бедственном состоянии», – рассказала она.

Бизнес пошел на сокращение занятости

Ряд бизнесов пошел либо на сокращение занятости (условно работник работал на ставку, стал работать на 0,25) либо на полное увольнение, но с продолжением работы и оплатой «черным налом». То есть практически занятость стала уходить в теневой рынок, рассказала Жанна Тарасевич.

«Это характерно для микробизнесов и индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынках, а также в таких секторах как такси и грузоперевозки», – сказала она.

Эксперт объяснила это тем, что у этого бизнеса не было финансовой подушки, а надо платить заработную плату, плюс существуют большие обязательные социальные отчисления.

Представитель бизнес-союза отметила, что бизнес, работающий в секторе бытовых услуг и общественном питании, заявил о 50% выручки. Здесь предприниматели пошли по пути сокращения занятости или переориентировались на иной вид деятельности.

«То есть пока бизнес в основном решает проблему за счет занятости», – рассказала эксперт.

«От государства бизнес получил пока лишь небольшие послабления в отношении арендной платы либо отсрочки платежей. Многие предприятия даже не воспользовались данной отсрочкой, понимая, что завтра эта отсрочка будет плачевной», – заметила она.

Падение выручки

Также падение выручки у бизнеса произошло не только за счет сокращения спроса, но и за счет принятых решений со стороны государства. Например, министерство здравоохранения запретило оказывать стоматологическую помощь населению, за исключением обращений по острой боли.

Многие организации перешли на гибкий график работы, и не оказывали такую помощь - не потому что не было спроса, а потому что был приказ, уточнила Жанна Тарасевич.

«Часть импортеров на какой-то период времени также приостанавливало свою деятельность из-за не очень разумных идей со стороны правительства по поводу системы ценообразования. Когда было введено ограничение на рост цен в 2% и т.д., импортерам было выгоднее прекратить работу, чем работать себе в убыток», – заметила она.

Что с государственной поддержкой?

На сегодня малый и средний бизнес практически не получил государственной поддержки за исключением небольших изменений в налогообложении для индивидуальных предпринимателей и в арендной плате, обратила внимание эксперт.

«Поэтому бизнесу надеяться приходиться только на себя. Поддержку получил крупный бизнес либо государственные предприятия, по которым сегодня точечно либо списочно принимаются решения», – заключила Тарасевич.