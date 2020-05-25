Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мадрид и Барселона снимают карантинные ограничения Там сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек,...

Там сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек, но при этом не забывать о социальной дистанции. Разрешили ходить в кафе с открытыми террасами. Частично откроются магазины и церкви. В Испании подтверждено 236 000 случаев коронавируса. Умерли свыше 28 000 человек. В Португалии летние террасы заработали еще на выходных.