|
Мадрид и Барселона снимают карантинные ограничения
25.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТам сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек, но при этом не забывать о социальной дистанции. Разрешили ходить в кафе с открытыми террасами. Частично откроются магазины и церкви. В Испании подтверждено 236 000 случаев коронавируса. Умерли свыше 28 000 человек. В Португалии летние террасы заработали еще на выходных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)