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Мадрид и Барселона снимают карантинные ограничения

25.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Там сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек, но при этом не забывать о социальной дистанции. Разрешили ходить в кафе с открытыми террасами. Частично откроются магазины и церкви. В Испании подтверждено 236 000 случаев коронавируса. Умерли свыше 28 000 человек. В Португалии летние террасы заработали еще на выходных. 
 
 
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Там сегодня начинается первая фаза снятия карантина. Появляется возможность навещать близких за исключением пенсионеров. Можно собираться в группы по 10 человек,...
 
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