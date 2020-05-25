ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Базанов: «Я сказал: «Трибуна» – все. Начинаете, Базанов против Караника и прочее»

25.05.2020 08:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» не захотел отвечать на вопросы Александра Ивулина.

«Проходи мимо. Без комментариев. Мне не надо ни одного слова. Я сказал: «Трибуна» – все. Идите занимайтесь. Начинаете, Базанов против Караника и прочее», – сказал Базанов.

Базанов про перенос матча «Витебск» – «Смолевичи»: «Это вообще не министра Караника дело – озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег»

Министр здравоохранения раскрыл реальную причину переноса матча из Витебска. Версия АБФФ разбита – дело в коронавирусе

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Владимир Базанов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» не захотел отвечать на вопросы Александра Ивулина.
 
Новости дня
Новости
 
Мадрид и Барселона снимают карантинные ограничения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика