Владимир Базанов: «Я сказал: «Трибуна» – все. Начинаете, Базанов против Караника и прочее»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в новом выпуске на канале « ЧестнОК » не захотел отвечать на вопросы Александра Ивулина.

«Проходи мимо. Без комментариев. Мне не надо ни одного слова. Я сказал: «Трибуна» – все. Идите занимайтесь. Начинаете, Базанов против Караника и прочее», – сказал Базанов .

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