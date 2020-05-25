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Владимир Базанов: «Я сказал: «Трибуна» – все. Начинаете, Базанов против Караника и прочее»
25.05.2020 08:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир
«Проходи мимо. Без комментариев. Мне не надо ни одного слова. Я сказал: «Трибуна» – все. Идите занимайтесь. Начинаете, Базанов против Караника и прочее», – сказал
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