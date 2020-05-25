ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля

25.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в апреле впервые в истории торговались ниже нуля. При нулевых или отрицательных ценах продавцы будут вынуждены отдавать газ бесплатно или доплачивать, чтобы его забрали.

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Цены падают на фоне заполнения газовых хранилищ, больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии коронавируса.

Эталоном европейского рынка являются цены на голландской торговой площадке TTF. В пятницу, 22 мая, цена газа на TTF с поставкой следующим днем опускалась более чем на 30%, до нового исторического минимума — 2,35 евро за мегаватт-час (МВт.ч), что соответствует примерно 26,4 доллара  за 1 тыс. куб. м.

Мощности по хранению газа в Европе по состоянию на 22 мая заполнены на 70% против 56% год назад, следует из данных ассоциации Gas Storage Europe.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в апреле впервые в истории торговались ниже нуля. При нулевых или отрицательных ценах...
 
Новости дня
Новости
 
Заработок 25 богатейших людей мира вырос на $255 млрд за два месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика