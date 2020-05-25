Цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в апреле впервые в истории торговались ниже нуля. При нулевых или отрицательных ценах продавцы будут вынуждены отдавать газ бесплатно или доплачивать, чтобы его забрали.

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Цены падают на фоне заполнения газовых хранилищ, больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии коронавируса.



Эталоном европейского рынка являются цены на голландской торговой площадке TTF. В пятницу, 22 мая, цена газа на TTF с поставкой следующим днем опускалась более чем на 30%, до нового исторического минимума — 2,35 евро за мегаватт-час (МВт.ч), что соответствует примерно 26,4 доллара за 1 тыс. куб. м.

Мощности по хранению газа в Европе по состоянию на 22 мая заполнены на 70% против 56% год назад, следует из данных ассоциации Gas Storage Europe.