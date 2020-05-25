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Цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля
25.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в апреле впервые в истории торговались ниже нуля. При нулевых или отрицательных ценах продавцы будут вынуждены отдавать газ бесплатно или доплачивать, чтобы его забрали.
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет
Мощности по хранению газа в Европе по состоянию на 22 мая заполнены на 70% против 56% год назад, следует из данных ассоциации Gas Storage Europe.
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Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в апреле впервые в истории торговались ниже нуля. При нулевых или отрицательных ценах...
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