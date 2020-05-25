Лукашенко: Произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил 25 мая на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Он отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией.

— В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай — закрытии экономики), — напомнил Лукашенко.

Соответствующая обстановка, в том числе у основных партнеров Беларуси, не могла не сказаться и на экономическом развитии ее самой.

— Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику, — считает он.

Более того, он отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост.

— Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее, — заявил президент.

— Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом, — добавил Лукашенко.

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.