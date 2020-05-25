Турбизнес обратился к министру здравоохранения за разъяснениями, как работать летом во время пандемии

Источник материала: Tut.by

Республиканский союз туристических организаций обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику с просьбой разъяснить некоторые вопросы организации выездного, въездного и внутреннего туризма во время пандемии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Многие страны уже разработали протоколы, согласно которым туристическая сфера будет функционировать этим летом, после открытия границ. Несмотря на отсутствие в Беларуси карантинных мер, вопросы с организацией туризма также возникают», — говорится в обращении на сайте союза.

По мнению представителей турбизнеса, в разъяснениях нуждается организация внутренних поездок местных туристов в составе групп.

«Каким образом будет (и будет ли?) организовано дистанцирование на объектах показа и необходима ли такая дистанция при рассадке туристов в экскурсионных автобусах? Нужны ли какие-то особые рекомендации для въездных туристов?» — задаются вопросом специалисты.

Еще один насущный вопрос: правило 14-дневного карантина для всех прибывающих из-за рубежа.

«В то же время ЕС и другие страны с начала июня снимают все запреты, открывают границы. Предполагается, что потоки туристов начнут потихоньку курсировать — как на въезд, так и на выезд. Белорусским фирмам, занимающимся въездом, отелям, другим средствам размещения нужны четкие инструкции — как по мерам самоизоляции, так и по другим техническим моментам, связанным со здоровьем гостей. Компании, занимающиеся выездом, столкнулись с этой проблемой, как говорится, лоб в лоб. В середине июня наконец-то начинают возобновляться чартерные программы — с 12 июня в Албанию, с 16-го — в Черногорию. Тема 14-дневной самоизоляции по прилете приобрела острую актуальность», — говорится в обращении.

Представители турбизнеса считают, что этот туристический сезон «будет, мягко говоря, непростым».

«Такого турбизнес не переживал еще никогда. В ожидании указа об отсрочке нужно успеть выполнить хотя бы небольшую часть намеченных программ — и, конечно, обязательство „карантинного заточения“ туристов, вернувшихся с отдыха, усложняет возобновление нормальной жизни в туризме. Тем более что первые туристы, которые вернутся из-за границы, побывают в „чистом“ Балканском регионе, где коронавирус практически не проявил себя», — акцентируется внимание в обращении.

Еще один важный момент — белорусские отели. По информации РСТО, за рубежом утверждены новые протоколы по приему туристов — загрузка, питание, организация обслуживания и сервиса. Специалисты считают, что подобные протоколы должны быть и в Беларуси на время турсезона.

«Особая тревога выездных компаний — возможные требования со стороны отдельных стран справок об отсутствии коронавируса. Проведение тестов и выдача таких свидетельств на платной либо бесплатной основе (государственными и частными клиниками) — также момент, который, возможно, нужно учитывать при планировании нового формата путешествий в посткарантинном мире — в котором нам, строго говоря, неизвестно, сколько придется жить», — отмечают в РСТО.