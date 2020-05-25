Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией. «В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай — закрытии экономики)», — констатировал Александр Лукашенко.

Соответствующая обстановка, в том числе у основным партнеров Беларуси, не могла не сказаться и на экономическом развитии ее самой. «Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, — заявил белорусский лидер. — Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику».

Более того, глава государства отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост. «Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — считает глава государства.

«Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом», — добавил Президент.

На совещание были приглашены глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.

Александр Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации в Беларуси, но призывает не расслабляться. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.





«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил белорусский лидер. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске. «На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — сказал глава государства. Тем не менее, основываясь на развитии ситуации, уже и в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля, больницу скорой медпомощи. «В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске (под лечение больных с коронавирусом. — Прим. БЕЛТА), — заявил Президент. Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области. Неплохая обстановка и в Могилевской области. «Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами. «Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — подчеркнул белорусский лидер. Президент также на примере Минска отметил хорошую организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии. Александр Лукашенко попросил председателя Совета Республики Наталью Кочанову, которая курирует столицу, рассказать о соответствующих подходах. «Не как лечим людей (я это знаю, а как вы организовали контроль сверху). Наверное, будет чему поучиться у вас по Минску. Потому что непростая ситуация — два с лишним миллиона человек, и непросто было здесь организовать дело. Но ни в коем случае нельзя расслабляться», — резюмировал глава государства.

Мы просто берегли людей — Александр Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период — в связи с давлением со всех сторон при выборе пути в условиях пандемии, когда Беларусь оказалась с таким подходом единственной в мире, но достигла определенных результатов. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

«Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап, — отметил глава государства. — Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых — это точно. Виктор Шейман (Управляющий делами Президента Беларуси. — Прим. БЕЛТА) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог». Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление. «И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно — у нас жесткая власть, Президент сказал — все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же (ничего. — Прим. БЕЛТА) не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным», — сказал он.

«Для них не главное эти врачи. Главное — хайпануть» — Лукашенко о фейках в интернете Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию разного рода фейковых информационных каналов. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА. «Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации — врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. — Прим. БЕЛТА) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте». Глава государства в этом плане привел конкретный пример: «Ну что там эта бобруйская скорая помощь… Если они действительно работают и связаны с этими эпидемическими процессами, так надо поддержать людей. Это копейки для страны. Но, с другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем поставить тех, кто сегодня выполняет «чистую» и «грязную» работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом». «Поэтому уравниловки быть не должно. Но грань почти незаметная», — добавил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся, например, о врачах, а лишь стремятся хайпануть. «Для них не главное эти врачи. Главное — хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место», — заявил Президент. Александр Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. «А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом», — акцентировал внимание глава государства. Президент добавил, что сейчас и в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. «Так а зачем же российские каналы у нас это делали?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко. «И я тут россиян поддерживаю — никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам», — подчеркнул белорусский лидер. Он еще раз призвал в этой ситуации потерпеть, ведь главное — это спасение жизней людей. «Мы должны пройти этот путь, как мы его начали. И тогда люди разберутся, кто прав, а кто виноват. Все уже в Беларуси получили прививку и выработали иммунитет к этим негодяям (авторам фейков. — Прим. БЕЛТА). Да, они (люди. — Прим. БЕЛТА) это читают, но правильно оценивают. А те, кто неправильно оценивают, они и хотят так оценивать неправильно. Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды, — считает глава государства. — Это определенная часть людей. Они ненавидели и ненавидят Лукашенко, считают, что надо побольше ему подкинуть проблем, чтобы он споткнулся и упал. Это же мы видели и видим сейчас. К этому надо более спокойно относиться и просто людям рассказывать на фактах».

«Мы сдаем экзамен народу» — Александр Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. «Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа — это и есть предвыборный процесс», — заявил глава государства. Обращаясь к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко и председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, Президент попросил довести до всех должностных лиц следующий посыл, о чем уже ранее говорилось: «Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы». «На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, — сказал Александр Лукашенко. — На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тыс. Но останавливаться не надо». Глава государства пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе. «Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист за действующего Президента, мы же с ним общаемся», отметил он. Александр Лукашенко подчеркнул, что ставить подпись или нет — это право каждого человека. И в этом плане недопустимо какое-либо давление на людей. «Ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее. Это надо проанализировать. Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим. БЕЛТА), я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем (председатель ФПБ Михаил Орда. — Прим. БЕЛТА) это сделали, и доложили мне», — заявил белорусский лидер. «Да, есть где-то вопросы сельского совета — забор отремонтировать, крышу поправить немощному человеку. Есть вопросы районного, областного уровня. А есть вопросы и нашего уровня. И сдавая этот политический экзамен, мы должны решить эти вопросы, — сказал Александр Лукашенко. — Главный мой экзамен — это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это».

Александр Лукашенко: президентские выборы необходимо организовать достойно

Предстоящие президентские выборы в Беларуси необходимо организовать достойно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. «Мы должны организовать эти выборы достойно. Не потому, что я хочу таким пушистым выглядеть. Дело в том, что нам не надо плохо организовывать выборы. Люди нас видят постоянно. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были — бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги», — сказал глава государства. «Мы это проходили. Деньги надо в Беларуси зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не дано. Больше будешь работать — больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит», — подчеркнул Александр Лукашенко. Говоря о процессе сбора подписей, Президент отметил, что количество кандидатов зависит только от самих граждан. «Даже если все 15 будут кандидатами, ну и что, люди так решили. А на выборах все определятся, за кого голосовать, как голосовать», — отметил белорусский лидер.

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