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Латвия выиграла виртуальный чемпионат мира, Беларусь – предпоследняя. Победителей матчей выбирали болельщики

25.05.2020 12:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Латвия выиграла виртуальный чемпионат мира.

В финале латыши оказались сильнее Финляндии (8:5). В игре за третье место Чехия победила Словакию (8:7 Б).

Отметим, что сборная Беларуси заняла последнее место в группе А и предпоследнее на турнире. Белорусы проиграли все матчи на турнире: Великобритания (3:4), Дания (3:4), Чехия (3:6), Словакия (3:6), Швеция (3:4 ОТ), Канада (3:4 ОТ), Германия (2:3 ОТ).

Напомним, ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира-2020. В социальных сетях размещалось расписание игр. После начала каждой встречи болельщики могли голосовать в течение двух часов.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

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