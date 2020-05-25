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Все больше стран решается отменить или хотя бы ослабить карантин

25.05.2020 12:37 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В десятках стран планеты правительства пытаются реанимировать национальные экономики, а где власти с этим медлят - ширятся протесты граждан. 

Олег Романов расскажет подробнее.


Планета выходит из локдауна


Призыв "Оставайся дома!", который звучит в Штатах со всех телеэкранов, теперь вызывает у граждан не воодушевление, но озлобление. Акции протеста становятся все более частыми и, поскольку полиция не церемонится, делаются все изобретательнее. Во Флориде некий COVID-диверсант принялся разбрасывать деньги из припаркованного автомобиля. Понятно, собрались толпы, которые самым энергичным образом нарушали правило "Вдесятером не собираться!". Полицейские бессильно наблюдали за акцией с вертолета - никакому коронавирусу, даже при помощи блюстителей порядка, не укротить человеческую жадность.

В Соединенных Штатах отмечают День поминовения: американцы сегодня чтут память своих погибших в разных войнах солдат. По этому случаю в большинстве регионов страны сняты ограничения на посещение пляжей, открылись рестораны - власти отдают себе отчет в том, что в такой день недовольство запретами чревато бунтами.


В Испании разрешили гражданам встречаться, общаться, собираться небольшими компаниями


В первую очередь, это касается столицы, а также Барселоны. Открываются заведения общественного питания: пока власти обязали уменьшить количество посадочных мест наполовину, но уже сама возможность выбраться из опостылевших четырех стен для многих - счастье. Сегодня открываются рестораны, отели, спортзалы в Чехии. Гражданам, наконец, разрешили посещать родных, уже 2 месяца запертых в домах престарелых. Наконец, возобновятся концерты и праздники под открытым небом: чехам разрешено собираться толпами до 300 человек.


В Германии начинают работу рестораны и кафе, открываются отели

Пока, правда, не слышен гомон иностранных туристов на улицах, но и они могут вернуться сюда уже в июне. Похоже, процесс выхода из карантина не остановить: страны планеты, которые не приступили к снятию локдауна, можно пересчитать по пальцам. Человечество устало, и никакими посулами "повторных вспышек" под замок его уже не отправить. 

 
 
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В десятках стран планеты правительства пытаются реанимировать национальные экономики, а где власти с этим медлят - ширятся протесты граждан.  Олег Романов...
 
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