Ученые усомнились в эпидемии коронавирусной инфекции среди кошек

Источник материала: Tut.by

Японские эпидемиологи и математики проследили за тем, как коронавирусная инфекция распространялась среди кошек в Ухане и пришли к выводу, что в их популяциях вряд ли могут возникать крупные вспышки болезни. Свои предварительные выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv , пишет ТАСС .



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«Наши оценки показывают, что для кошек базовое репродуктивное число (оно показывает, скольким особям в популяции в среднем передается инфекция, — прим. ТАСС) составляет 1,09. Это гораздо меньше, чем у жителей Уханя. Все это говорит о том, что вирус не может долго передаваться по цепочке от одного животного к другому», — пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

Ученые еще ни разу не фиксировали, что животные могут передавать коронавирус человеку, все зафиксированные случаи говорят об обратном пути передачи. Однако биологи пока не могут исключать подобной возможности. Это заставляет ученых задумываться о том, при каких условиях и как это может происходить.

Кошки и эпидемия

Доцент Университета Хоккайдо (Япония) Андрей Ахметжанов с коллегами попытался просчитать то, как часто одна больная кошка может заражать других особей. Это особенно важно, учитывая то, что большинство стран мира не считает питомцев, владельцы которых заразились COVID-19, а также одичавших домашних животных потенциальными разносчиками инфекции и не ищет у них следов коронавируса.

С помощью данных, которые их коллеги собирали во время эпидемии COVID-19 в Ухане, ученые попытались вычислить, с какой скоростью вирус обычно передается между кошками в подобной ситуации. По первым оценкам китайских ученых примерно 10−15% изученных ими кошек из приютов и питомников заразились коронавирусом от их больных владельцев или от других особей.

В дополнение к этому японские исследователи изучили то, как развивалась болезнь у кошек, собак и других животных, которые заразились COVID-19 в других странах, в том числе в Гонконге, Бельгии, США, Германии, Франции и Испании. Объединив все эти данные, математики и эпидемиологи вычислили типичную частоту передачи вируса от одной больной кошки к другим.

Расчеты показали, что десять больных кошек в среднем могут заразить около 11 здоровых особей, тогда как каждый больной житель Уханя в среднем передавал вирус примерно 2,4 другим людям. Сравнение этих цифр показывает, что эпидемия COVID-19 среди домашних питомцев будет распространяться очень медленно даже в том случае, если власти не установят каких-либо карантинных мер и не заставят их владельцев изолироваться.

Подобные выводы, как подчеркивают ученые, не говорят о том, что распространение COVID-19 среди питомцев и животных на фермах можно игнорировать. Они могут служить резервуаром для SARS-CoV-2 и вызывать вспышки болезни в будущем, после того, как нынешняя эпидемия закончится. Поэтому за распространением вируса среди них нужно постоянно следить, заключают Ахметжанов и его коллеги.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.